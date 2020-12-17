Идеальная семья: принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили народ с праздниками новым фото

На кадре, сделанном во дворе загородной резиденции герцогов в Анмер Холле, супруги сидят возле дровницы на стоге сена. Герцогиня с улыбкой с улыбкой смотрит в кадр, обнимая принцессу Шарлотту и принца Луи, который притулился к коленям отца. Принц Уильям держит за талию старшего сына, принца Джорджа, а также обнимает жену.
Стоит отметить, что младший ребенок герцогов, двухлетний Луи, произвел в Сети фурор! Мальчик приковывает к себе внимание смешной гримасой с отрытым ртом. Поклонники королевской семьи отметили, что Джордж невероятно похож на принцессу Диану, а вот Шарлотта – вылитая Елизавета II в детстве.
В своем обращении принц Уильям и Кейт Миддлтон поблагодарили врачей за самоотверженную работу в условиях пандемии коронавируса. "Мы никогда не сможем в достаточной степени выразить благодарность за вашу преданность и жертвы, на которые вам пришлось пойти в этом году", – написали герцоги Кембриджские.
Стоит отметить, что в этом году впервые за долгие годы не состоится традиционный королевский рождественский ужин. Елизавета II отказалась от идеи собрать всех своих родственников за одним столом, чтобы подать пример британцам и не допустить распространения коронавируса.
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