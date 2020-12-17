Идеальная семья: принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили народ с праздниками новым фото

Традиционно перед рождественскими праздниками члены королевской семьи публикуют на своих официальных интернет-ресурсах фотографии и поздравления для народа. В этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям подготовили снимок в окружении детей в сельском стиле.

прочитано 1034 раза