Принц Уильям и Кейт Миддлтон перестали скрывать чувства на публике

Герцог и герцогиня Кембриджские перестали вести себя сдержанно на публике. Во время тура по Соединенному Королевству супруги показали истинные чувства.



Специалист по языку тела Джуди Джеймс внимательно изучила фотографии и видеозаписи, сделанные журналистами во время поездки принца Уильяма и Кейт Миддлтон. "Они стали вести себя более расслабленно перед камерами", – обратила внимание эксперт.

В качестве примера специалист привела эпизод, когда Уильям обнял Кейт за талию во время разговора с кем-то из толпы. По словам Джеймс, это был спонтанный приступ нежности. "Со временем супруги поняли, что могут вести непринужденно на публике и не бояться потерять контроль над частной жизнью", – сказала эксперт.

Также во время путешествия герцог и герцогиня не раз обменивались влюбленными взглядами. Несмотря на то что супруги были в масках, специалист разглядела у них мягкое выражение глаз. "У них сильная эмоциональная связь", – приводит слова Джеймс Express.co.uk.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Через девять лет СМИ сообщили об их помолвке. Свадебная церемония состоялась 29 апреля 2011 года и стала одним из самых ярких событий в истории современной Великобритании.