"Ей неловко": старшая дочь Джигана испытывает психологические трудности

Многие поклонники семьи рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой уверены, что в паре уже не такие теплые отношения, как раньше. Подписчики часто отмечают, что им заметен холодок в отношениях пары. Теперь фанаты обеспокоены новым фактом – у старшей дочери рэпера начались проблемы.

Оксана Самойлова давно привыкла к тому, что к ее семье приковано внимание миллионов. Она купается в лучах славы и даже зарабатывает на этом деньги. Подписчики задались вопросом, как относятся к такой популярности ее дети.

Оксана Самойлова ответила, что младшей дочери повышенное внимание окружающих пока безразлично, средняя наслаждается этим, а вот у старшей наследницы начались проблемы. Она стесняется, когда на улице к семье подходят люди и просят сфотографироваться.

"Ариела аккуратно задает вопрос, а почему с нами все хотят сфоткаться, а почему мы популярные и так далее. Ей неловко", – написала Оксана Самойлова в разделе "Сторис" своего "Инстаграм".

Ариеле сейчас девять лет. Для девочек это ключевой возраст, когда начинается половое взросление. Психологи считают, что в подростковом возрасте дети становятся более замкнутыми, и в это время с ними нужно наиболее внимательно работать, чтобы не начались более сложные проблемы. Однако звездная мать не видит в происходящем ничего страшного.

Напомним, Оксана Самойлова и ее муж рэпер Джиган находятся в числе самых популярных пар российского шоу-бизнеса. Музыкант является одним из ключевых звезд лейбла Black Star, а модель занимается бизнесом по разработке линии косметики Sammy Beauty.

В этом году Самойлова и Джиган оказались в центре внимания из-за скандала. После рождения четвертого ребенка Джиган загулял и начал вести неадекватные прямые эфиры в соцсетях. Как выяснилось, у него зависимость, и музыканта пришлось лечить в клинике. Сначала Оксана Самойлова собралась разводиться, но потом простила мужа.