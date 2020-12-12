Пошла по стопам Асмус? Гагарина показала интим на камеру

Полина Гагарина вновь стала гостьей передачи "Вечерний Ургант". В этот раз певица рассказала о съемках в сериале "Бывшие". Артистка сыграла писательницу с алкогольной и наркотической зависимостью.
Исполнительнице хита "Спектакль окончен" пришлось сниматься в очень интимной сцене и демонстрировать чувства на камеру. Для Гагариной все оказалось в новинку, поэтому съемки дались ей тяжело. Полина призналась, что пока ей не хватает "актерского инструментария".
Планку эротических сцен в прошлом году подняла Кристина Асмус, снявшись в фильме "Текст". Эпизод, в котором экс-супруга Гарика Харламова достаточно правдоподобно имитирует половой акт с Иваном Янковским, стал по-настоящему скандальным. Поэтому теперь российские зрители оценивают откровенность сцены, вспоминая этот фрагмент.
Напомним, шесть лет назад Полина Гагарина вместе с Дмитрием Нагиевым снялась в комедии Армена Ананикяна и Виталия Рейнгеверца "Одной левой". Певица получила гораздо меньше экранного времени, в отличие от телеведущего, но все равно запомнилась зрителям, потому что у нее была главная роль.
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