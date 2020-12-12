Пошла по стопам Асмус? Гагарина показала интим на камеру

Несмотря на наличие актерского образования, Полина Гагарина имеет небольшой опыт съемок в кино. Недавно же певице предложили сыграть одну из ролей в продолжении сериала "Бывшие". Она с удовольствием согласилась. Правда, артистке пришлось "отказаться от себя".

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