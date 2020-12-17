Подросшие близнецы Курниковой от Иглесиаса взорвали Сеть: Гремучая смесь

Анна Курникова редко делится фотографиями наследников и подробностями личной жизни, поэтому новые снимки подросших деток произвели фурор. Накануне близнецам теннисистки от певца Энрике Иглесиаса исполнилось три года.

В честь важной даты спортсменка опубликовала фотографии первенцев. На снимках Люси и Николас играют во дворе дома, малыши дурачатся и с улыбкой смотрят в кадр. Анна Курникова не стала писать длинных пожеланий, а лишь скоромно подписала публикации цифрами три.

Поклонники с восторгом приняли подросших детей спортсменки от Энрике Иглесиаса. Многие отметили, что детки растут настоящими красавцами – впрочем, это не удивительно, ведь есть, в кого. Также подписчики заявили, что Николас больше похож на теннисистку, а вот Люси – на певца.

"Два милых совершенства! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Папина копия", "Такой лапочка???? с днем рождения!", "Гремучая смесь", "Какой Чудесный Парень Получился!!! Здоровья!", "Изумительные детки! Россия рулит!", "Боже какой сладенький ангелочек", "С Днем рождения! Растите крепкими и здоровыми!", "Первая мысль, "какой красавчик, чей интересно " потом увидела фамилию, а ну конечно ,все понятно, есть в кого !" – написали в комментариях.

Стоит отметить, что рождение детей у Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса стало шоком для многих. Пара тщательно оберегает личную жизнь от посторонних, и о том, что спортсменка была в положении, мало кто догадывался. Всего у пары трое детей. Младшей дочери супругов Мэри в конце января 2021 года исполнится год.