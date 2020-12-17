Цой о романе с дочерью Михайлова: Лишь бы будущая жена не пела

Пресса трубит на все лады: "Анатолий Цой закрутил роман с Евой Канчельскис", "В личной жизни 31-летнего Анатолия Цоя произошла приятная перемена", "Цой начал встречаться с Канчельскис, которая на 10 лет его младше", "Цой обрел личное счастье с 21-летей падчерицей Стаса Михайлова". Всему виной – клип на песню "Одеяльная", в котором Анатолий и Ева появились в весьма смелых сценах в ванной и даже постели.
Но Цой поспешил развеять эти слухи. "Люди всегда выдают желаемое за действительное, – заверил музыкант "Дни.ру". – Стоит артистам сняться в откровенном видео, как все сразу думают, что у них роман. Нет, с Евой мы просто друзья, романа между нами не было и нет".
Анатолию 31 год, думает он уже и о браке. Но не с падчерицей Стаса Михайлова, которую тот, кстати, считает родной. "У меня есть девушка, и она меня устраивает, – говорит Цой. – Она не из шоу-бизнеса, и это очень важно. Для меня главное, чтобы она не пела, поскольку если в доме будет два артиста, то это перебор".
Рассказал музыкант и про свое состояние после недавней автоаварии. "Я долго ходил на костылях, но больше они мне не нужны – все срослось, – улыбается Цой. – Правда, еще несколько недель займет восстановление и реабилитация – сейчас, например, нагружаю ногу на велотренажере".
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