Цой о романе с дочерью Михайлова: Лишь бы будущая жена не пела

В Москве состоялась презентация музыкального лейбла BIM music, который создали Лена Боска и Анастасия Ивка. Он будет представлять интересы артистов на российском и зарубежном рынках. Но главная его цель – продвигать молодых исполнителей. На мероприятии побывал Анатолий Цой – бывший участник группы MBand и победитель первого сезона шоу "Маска" на канале НТВ.

Пресса трубит на все лады: "Анатолий Цой закрутил роман с Евой Канчельскис", "В личной жизни 31-летнего Анатолия Цоя произошла приятная перемена", "Цой начал встречаться с Канчельскис, которая на 10 лет его младше", "Цой обрел личное счастье с 21-летей падчерицей Стаса Михайлова". Всему виной – клип на песню "Одеяльная", в котором Анатолий и Ева появились в весьма смелых сценах в ванной и даже постели.

ПО ТЕМЕ Цой на костылях после жутких переломов: подробности страшной автоаварии с участием звезды

Но Цой поспешил развеять эти слухи. "Люди всегда выдают желаемое за действительное, – заверил музыкант "Дни.ру". – Стоит артистам сняться в откровенном видео, как все сразу думают, что у них роман. Нет, с Евой мы просто друзья, романа между нами не было и нет".

Анатолию 31 год, думает он уже и о браке. Но не с падчерицей Стаса Михайлова, которую тот, кстати, считает родной. "У меня есть девушка, и она меня устраивает, – говорит Цой. – Она не из шоу-бизнеса, и это очень важно. Для меня главное, чтобы она не пела, поскольку если в доме будет два артиста, то это перебор".

Рассказал музыкант и про свое состояние после недавней автоаварии. "Я долго ходил на костылях, но больше они мне не нужны – все срослось, – улыбается Цой. – Правда, еще несколько недель займет восстановление и реабилитация – сейчас, например, нагружаю ногу на велотренажере".