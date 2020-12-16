На какую квартиру претендует измотанный судами Джигурда

Никита Джигурда объявил, что одержал очередную победу в деле о наследстве Людмилы Браташ. Артист поделился подробностями громкого разбирательства.

Никиту Джигурду обвиняли во всех смертных грехах: в изнасиловании подруги – Людмилы Браташ, в подделке завещания, в грабеже. Споры о наследстве продолжаются уже четыре года. И все это время актер борется с сестрой приятельницы Ольгой Романовой за право обладать многомиллионным состоянием ее погибшей родственницы.

Шоумен объяснил, что по завещанию они с женой, фигуристкой Мариной Анисиной, являются наследниками. По его словам, два суда во Франции отказали Романовой о признании завещания недействительным. В программе Пятого канала "Светская хроника" Никита Джигурда заявил, что сейчас французская квартира Браташ оформляется на них с супругой.

Согласно Гаагской конвенции, вступив в часть наследства, человек вступает во все наследство. Речь идет о квартире во Франции, которую Браташ якобы отписала артисту и его жене. Апартаменты находятся в престижном районе города Бордо.

Однако есть нюанс. По местному закону, чтобы стать полноправным хозяином элитной недвижимости, шоумену придется заплатить во французскую казну весьма внушительную сумму. По данным риэлтора Кэтрин Джой, Никита Джигурда должен отдать 70% государству. В связи с пандемией коронавируса возникли задержки в деле оформления недвижимости.

Параллельно идет еще один процесс – о причинах смерти бизнесвумен. Людмила Браташ умерла при странных обстоятельствах. Ее нашли в квартире, в окружении пустых бутылок из-под вина. На теле были множественные синяки и ссадины.