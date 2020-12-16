"Что с ним произошло?": Виторган изменился до неузнаваемости

Известно, что Даниил увлекается фотографией и поступать собирается во "ВГИК". Закончилась его служба или нет – остается загадкой. Сын Виторгана ушел лишь полгода назад, поэтому, возможно, он просто навестил папу и сестру перед новогодними праздниками.
Не сообщается также и где служит старший сын Максима. Однако по погонам и нашивке можно предположить, что он – евфрейтор Военно-воздушных сил.
Поразило поклонников семьи совсем другое. Обычно в армию уходят крепкими, а возвращаются сильно похудевшими, но это не тот случай. Даниил вырос еще сильнее, поправился и выглядит здоровым, свежим молодым человеком.
Обожатели активно обсуждают сына звезды и интересуются, где же он служил. "Тоже хочу туда сына отправить", – пишет заботливая подписчица. Ни Максим, ни его дочь комментариев на эту тему не дают, но очень счастливы, что вся семья в сборе.
Напомним, первой супругой Максима Виторгана стала актриса "ТЮЗа" Виктория Верберг. Она старше артиста на десять лет. Именно она подарила Максиму дочь Полину и сына Даниила. Старшая дочь пошла по стопам родителей: окончила "ГИТИС", активно играет в кино и театре. Даниил получил престижное школьное образование в Англии и после армии планирует поступать в университет.
Популярные темы форума
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Домашнее насилие
Родители вмешиваются в жизнь детей
Почему столько рекламы на форуме?