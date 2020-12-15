"Стояла на грани жизни и смерти": соведущая трагически погибшего Колтового оказалась на дне

Александр Колтовой погиб в начале ноября. Ведущий шоу "ДНК" разбился на легкомоторном самолете. Коллега по площадке Юлия Сиверцова до сих пор не может отойти от случившегося.

В беседе с журналистами телезвезда призналась, что перенесла инсульт и чуть не отправилась следом за Колтовым на тот свет. Говорит, если бы не дочь, была бы уже на кладбище.

Как отметила Юлия, погибший был для нее не только коллегой, но и другом. Они много общались не только во время работы, но и в обычной жизни: ребята поддерживали друг друга в трудные моменты и делились радостью. Смерть Александра Колтового стала для нее настоящим шоком.

После новости о трагедии ведущая шоу "ДНК" слегла с инсультом, а потом погрузилась в депрессию. "Я стояла на грани жизни и смерти. Думала, что лучший выбор – уйти на тот свет", – поделилась Юлия Сиверцова.

К счастью, девушка оперативно обратилась за помощью психологов, и сейчас таких мыслей у нее нет. Телеведущая все еще находится на больничном, так как врачи настаивают на реабилитации. По словам коллеги Александра Колтового, она похудела на десять килограммов, так как из-за переживаний у нее пропал аппетит.

Поговаривают, что у Юлии Сиверцовой и женатого ведущего был служебный роман, иначе почему еще девушка так убивается. Впрочем, журналистка отметила, что говорить об этом не собирается. По словам знаменитости, коллега не распространялся о личной жизни. Несмотря на близкую дружбу, даже ей он не рассказал, развелся с женой или нет.