Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты

При крушении вертолета футбольного клуба "Лестер сити" с миллиардером Вишаем Шривадданапрабхом на борту погибли пять человек, среди которых была и 33-летняя победительница конкурса "Мисс Таиланд" Нусаре Сукнамай. В последние годы она работала помощницей владельца футбольной команды. Впрочем, на этом ее жизнь не ограничивалась, о чем свидетельствуют фотографии на ее странице в Instagram. Девушка совмещала работу с походами в спортивные залы и отдыхом в разных странах.
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