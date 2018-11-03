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Ноя. 3, 2018
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Как жила погибшая в авиакатастрофе королева красоты

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При крушении вертолета футбольного клуба "Лестер сити" с миллиардером Вишаем Шривадданапрабхом на борту погибли пять человек, среди которых была и 33-летняя победительница конкурса "Мисс Таиланд" Нусаре Сукнамай. В последние годы она работала помощницей владельца футбольной команды. Впрочем, на этом ее жизнь не ограничивалась, о чем свидетельствуют фотографии на ее странице в Instagram. Девушка совмещала работу с походами в спортивные залы и отдыхом в разных странах.

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