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"Я тебя сожгу": разъяренный Морозов угрожает Нагиеву расправой

Александр Морозов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Александр Морозов давно живет юмором. Он снимается в различных шоу и постоянно имеет дело с крупными звездами шоу-бизнеса. Недавно артист нелестно отозвался о всеми любимом Дмитрие Нагиеве.
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"Вообще, он сволочь!" – поделился Александр. Он рассказал, что обижен на актера за его двуличность. Однажды Морозов пришел на съемку в коричневых штанах. "А он очень добрый человек. Пока камеры выключены, чуть ли не в десны друг с другом, за жизнь да все такое", – рассказал артист.

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Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

Однако, по словам Александра Морозова, все меняется когда включается камера. "Он превращается сразу в тварь и на камеру говорит, что я говно, потому что в коричневом", – рассказывает артист. "С тех пор хочу его отправить в Макеевку с Моргенштерном и сжечь. Нагиев, я тебя сожгу!" – уверяет он.

О рэпере Моргенштерне у Александра тоже сложилось неприятное впечатление. На своем ютуб-канале "Пчелка" он высмеял Алишера за появление в программе "Давай поженимся" и высказал свое недоумение. "Дебил! Кто ж за тебя замуж-то пойдет? Три шестерки на лбу… Осиновый кол в жопу и зарыть на кладбище вместе с сатанистами", – резко вставил он.

Напомним, популярность пришла к артисту благодаря передаче "Кривое зеркало". Александр Морозов постоянно играл забавных полных людей, но сейчас сильно похудел. В отличие от многих он признается, что смог добиться такого результата только после операции. Он не понимает звезд шоу-бизнеса, обманывающих своих поклонников.

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Автор: 16 декабря 2020, 11:37 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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Как менялся Дмитрий Нагиев

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