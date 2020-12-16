"Я тебя сожгу": разъяренный Морозов угрожает Нагиеву расправой

"Вообще, он сволочь!" – поделился Александр. Он рассказал, что обижен на актера за его двуличность. Однажды Морозов пришел на съемку в коричневых штанах. "А он очень добрый человек. Пока камеры выключены, чуть ли не в десны друг с другом, за жизнь да все такое", – рассказал артист.
Однако, по словам Александра Морозова, все меняется когда включается камера. "Он превращается сразу в тварь и на камеру говорит, что я говно, потому что в коричневом", – рассказывает артист. "С тех пор хочу его отправить в Макеевку с Моргенштерном и сжечь. Нагиев, я тебя сожгу!" – уверяет он.
О рэпере Моргенштерне у Александра тоже сложилось неприятное впечатление. На своем ютуб-канале "Пчелка" он высмеял Алишера за появление в программе "Давай поженимся" и высказал свое недоумение. "Дебил! Кто ж за тебя замуж-то пойдет? Три шестерки на лбу… Осиновый кол в жопу и зарыть на кладбище вместе с сатанистами", – резко вставил он.
Напомним, популярность пришла к артисту благодаря передаче "Кривое зеркало". Александр Морозов постоянно играл забавных полных людей, но сейчас сильно похудел. В отличие от многих он признается, что смог добиться такого результата только после операции. Он не понимает звезд шоу-бизнеса, обманывающих своих поклонников.
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