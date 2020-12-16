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Шаляпин набросился на Шукшину за критику ток-шоу: Должна начать с себя

Шаляпин набросился на Шукшину за критику ток-шоу: Должна начать с себя

Прохор Шаляпин. Фото:instagram.com/shalyapin_official/
Прохор Шаляпин нелестно отозвался о Марии Шукшиной, которая раскритиковала российское телевидение. Певец считает, что актриса не имеет право говорить о морали.
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На днях Мария Шукшина высказалась о ток-шоу типа "Пусть говорят", "На самом деле" и "Прямой эфир". По мнению актрисы, такие передачи являются безнравственными и пошлыми. Она выступила за создание альтернативного телевидения, где будут показывать полезный контент.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Прохор Шаляпин считает, что Марии следует обратить внимание, в первую очередь, на свою семью. Мол, ее мать Лидия Федосеева-Шукшина – частый гость таких ток-шоу. "Все, кто призывают к морали, должны начать с себя", – считает певец, который тоже часто появляется на подобных передачах.

Кроме того, Шаляпин объяснил, почему на федеральных каналах много скандальных шоу. Как он заметил, люди просто не смотрят другие передачи. Практика показывает, что телезрители переключают канал, если в эфире идут научно-познавательные выпуски типа "В мире животных".

"Спрос рождает предложение", – сказал английский экономист Джон Мейнард Кейнс.

Именно поэтому высказывание Марии Шукшиной Прохор Шаляпин воспринял как попытку пропиариться. Певец также считает, что актриса и ее мать уже давно очернили имя великого Василия Шукшина.

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Автор: 16 декабря 2020, 10:40 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ь
Ответить
Гость
Уж не ему говорить о морали
Нужно прислушаться к Марии.
Гость
Ответить
Уж не ему говорить о морали
Гость
Ответить
Ну, конечно, куда Проша без этих шоу. Хоть там бабла срубить, не все ж по старым теткам бегать
1

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