Муж онкобольной Заворотнюк начал заикаться из-за сильной боли

Этот год выдался для Петра Чернышева сложным. В 2019-ом стало известно, что его супруга Анастасия Заворотнюк заболела раком. Фигурист усердно работает, чтобы оплатить услуги специалистов, которые помогают его супруге справиться с недугом.
Сейчас Чернышев готовится к ледовым шоу "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица" вместе с Татьяной Навкой. Олимпийская чемпионка иногда снимает видео и показывает подписчикам инстаграм-аккаунта, как проходят тренировки. Например, накануне супруга Дмитрия Пескова запечатлела Петра, пытающегося отдышаться после проката.
На кадрах видно, что муж Заворотнюк держится за бортик. В этот момент к нему подошла Навка со словами: "Умотала я своего Петра Чернышева". После спортсменка поинтересовалась, как он себя чувствует.
Фигурист хотел рассказать, но у него не получилось с первого раза – мужчина начал заикаться. Выпрямившись, Чернышев признался, что у него не болит лишь икроножная мышца.
"Все остальное ощутимо [болит]", – произнес Петр.
Татьяна Навка отметила, что до их выступления осталось две недели. Супруг Анастасии Заворотнюк пошутил, что за 14 дней можно придумать новое шоу. Вместе с тем фигурист отметил: хорошо, что требуется подготовить лишь два представления.
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