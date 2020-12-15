Забыла отфотошопить? 45-летняя Навка поразила видом без макияжа

На фото в микроблоге 45-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка предстала в естественном виде – без макияжа и ретуши. Она сделала селфи в машине прямо перед поездкой и то ли забыла его отфотошопить, то ли решила показаться поклонникам как есть. "Еду на тренировку", – написала фигуристка.
Каждый день Татьяна Навка готовится к выступлению на ледовом шоу "Руслан и Людмила" и Спящая красавица", в которых она работает вместе с фигуристом Петром Чернышевым.
Приехав на лед, Татьяна Навка показала своего партнера по ледовым шоу Петра. 49-летний муж Анастасии Заворотнюк рассказал о предстоящем шоу. Он отметил, что времени на подготовку достаточно.
Напомним, что в прошлом году в ледовом шоу "Спящая красавица" Татьяны Навки дебютировала ее шестилетняя дочь Надя. Стоит отметить, что девочка с раннего возраста стоит на коньках и делает большие успехи.
У Татьяны Навки две дочери. 21-летняя Александра родилась в первом браке фигуристки с чемпионом танцев на льду Александром Жулиным. Девушка учится в МГИМО.
У пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова, также есть дети от предыдущих отношений. У него три сына и дочь. 22-летняя Елизавета Пескова тоже учится в МГИМО, как и Александра Жулина.
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