Забыла отфотошопить? 45-летняя Навка поразила видом без макияжа

У Татьяны Навки горячая пора. Через две недели начинаются ее новогодние ледовые шоу, к которым фигуристка готовилась весь год. Жена пресс-секретаря президента России показала в своем "Инстаграм", как спешит на ежедневную тренировку.

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