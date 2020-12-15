"На свадьбе моей погуляете": Басков сделал громкое признание о личной жизни

Исполнитель заявил, что не чувствует своего возраста. Он полон энергией и готов к новым подвигам. Николай Басков выразил надежду, что будет жить долго и счастливо.
"Вы еще на свадьбе моей погуляете", – сделал признание о своих планах артист. Однако когда именно состоится торжественное событие – неизвестно. Звезда уже давно появляется на светских мероприятиях в гордом одиночестве или с друзьями.
Николай Басков объяснил, что найти свою любовь и человека, который сможет с тобой смотреть в одну сторону, и тебе будет с ним легко – самое непростое в жизни. Он отметил, что давно мечтает встретить родственную душу.
По словам певца, это прежде всего должна быть девушка, которая будет с ним на одной волне. "Тебе хочется просыпаться, засыпать, ездить, обсуждать. Просто такого не было еще", – поделился артист в программе Пятого канала "Светская хроника".
При этом Николай Басков посетовал на то, что с каждым годом устроить личную жизнь становится все труднее. По признанию исполнителя, с годами сложнее влюбиться, потому что прошел определенные этапы. Но певец не теряет надежды.
А пока единственная особа женского пола, которая допускается в звездную спальню – кошка по кличке Шанель. Артист с теплотой отзывается о любимице. "Кошка просто невероятно красивая, умная, сумасшедшая, скрашивает мой одинокий досуг дома", – рассказал Николай Басков.
Напомним, у знаменитости были романы с признанными красавицами: мисс Вселенной Оксаной Федоровой, дочерью великой Монсеррат Кабалье, певицей Софией Кальчевой. Однако сейчас, судя по всему, сердце Николая Баскова свободно.
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Не встаёт! Помогите!!!
Залетела!!!
Отвратительное
Когда хохлы кастрюли снимут?
Психоанализ Клавы
Трусы
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти