"С тобой столько всего светлого связано": Басков обратился к любимой женщине

Артист опубликовал архивный снимок с подругой на своей странице в "Инстаграм". На фотографии певец нежно обнимает коллегу за талию и прижимается к ней всем телом. Таисия Повалий с улыбкой смотрит в кадр.
Николай Басков отметил, что испытывает к артистке нежные чувства. Он пожелал ей любви, счастья и радости, а также вспомнил яркие моменты их совместной жизни. "С тобой столько всего светлого связано!" – отметил музыкант.
Поклонники присоединились к поздравлением, добавив, что певец выглядит невероятно счастливым рядом с подругой. "С др талантливую и красивую Таисию (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Поздравляю с днем рождения шикарную и яркую королеву на нашей эстраде Таисию Повалий с днем рождения желаю здоровья, конечно же радости, новых дуэтов", "Какие вы красивые, супер!", "Даа, она прекрасная, поздравляю! Помню ваши прочувствованные красивые дуэты", – написали в комментариях.
Напомним, недавно Николая Баскова пристыдили за нелепые видео. Артист старается следить за трендами и идти в ногу со временем, однако иногда выходит нелепо. Как отметил комик и телеведущий Сергей Мезенцев, очевидно, что Басков выкладывает ролики в "Тик-Ток", потому что надо, а не потому что ему это нравится.
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