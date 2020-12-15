Из-за вас мы живем меньше! Ведущая федерального канала врезала российским мужикам

Ведущая программы "Давай Поженимся!" на Первом канале Роза Сябитова призвала российских мужчин прекратить издеваться над своими женами. По словам ведущей, у российских женщин из-за плохого отношения к ним жизнь укорачивается на несколько лет, а еще они перестают чувствовать боль.
Это даже доказали исследования! Такая практика объясняется тем, что женщина учится терпеть и притупляет свои желания.
При этом мужчинам брак продлевает жизнь. Ведущая возмутилась такой несправедливостью. Эта статистика объясняется тем, что мужья благодаря своим супругам часто бросают вредные привычки и пересматривают свое отношение к жизни, начинают правильно питаться. Женщины же наоборот от усталости и недосыпа страдают и заболевают хроническими недугами.
"Мужчины! Вам не кажется, что пора менять ваше отношение к жене и к женщине в целом?" – возмутилась Роза Сябитова.
Также она призвала мужскую половину человечества не обесценивать любовь. Не пренебрегать вниманием и заботой, а также не вынуждать женщин терять самое главное – желание быть хорошей женой.
Ранее Роза Сябитова заявила, что культ молодости убивает женское начало и заставляет женщин в погоне за внешностью забывать о себе настоящей.
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