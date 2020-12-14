Молодой режиссер заговорил о романе с Варнавой: Так меня никто не унижал

Весной в интервью Ксении Собчак Екатерина Варнава призналась, что недавно у нее начался новый роман. Как позднее выяснилось, избранником артистки стал режиссер Александр Молочников. В новом выпуске шоу "Осторожно, Собчак!" молодой человек рассказал об отношениях со звездой Comedy Woman.

Впервые ребята встретились, когда постановщик искал актрису для спектакля "Бульба. Пир". Как оказалось, до этого режиссер не был знаком с творчеством Екатерины Варнавы, так как никогда не смотрел выпуски юмористического шоу. Правда, ему понравился клип Филиппа Киркорова, в котором артистка исполнила одну из ролей.

При этом с самого начала знакомство не заладилось. Александр Молочников отказал звезде еще во время первого прослушивания, а затем позвонил ей поздно ночью, чтобы обосновать свое решение. "Вы мне отказываете дважды? Так меня никто не унижал!" – выпалила Екатерина Варнава.

Судьба снова свела знаменитостей вместе на проекте "Танцы со звездами". По словам режиссера, там он взглянул на девушку с другой стороны. Как отметил 28-летний постановщик, в какой-то момент ему показалось, что они знакомы тысячу лет, несмотря на разницу в возрасте и мироощущении. "Период банальности прошли. Думаю, это любовь", – поделился Александр Молочников.

Как оказалось, пара уже живет вместе. Для режиссера это новый опыт – раньше он никогда не делил быт со своими избранницами. По словам молодого человека, ему с 36-летней Екатериной Варнавой невероятно легко. Он связывает этот феномен с тем, что у актрисы напрочь отсутствует эгоизм.

"Катя так устроена, ее "парит" жизнь других людей больше, чем своя", – поделился режиссер.