Молодой режиссер заговорил о романе с Варнавой: Так меня никто не унижал

Впервые ребята встретились, когда постановщик искал актрису для спектакля "Бульба. Пир". Как оказалось, до этого режиссер не был знаком с творчеством Екатерины Варнавы, так как никогда не смотрел выпуски юмористического шоу. Правда, ему понравился клип Филиппа Киркорова, в котором артистка исполнила одну из ролей.
При этом с самого начала знакомство не заладилось. Александр Молочников отказал звезде еще во время первого прослушивания, а затем позвонил ей поздно ночью, чтобы обосновать свое решение. "Вы мне отказываете дважды? Так меня никто не унижал!" – выпалила Екатерина Варнава.
Судьба снова свела знаменитостей вместе на проекте "Танцы со звездами". По словам режиссера, там он взглянул на девушку с другой стороны. Как отметил 28-летний постановщик, в какой-то момент ему показалось, что они знакомы тысячу лет, несмотря на разницу в возрасте и мироощущении. "Период банальности прошли. Думаю, это любовь", – поделился Александр Молочников.
Как оказалось, пара уже живет вместе. Для режиссера это новый опыт – раньше он никогда не делил быт со своими избранницами. По словам молодого человека, ему с 36-летней Екатериной Варнавой невероятно легко. Он связывает этот феномен с тем, что у актрисы напрочь отсутствует эгоизм.
"Катя так устроена, ее "парит" жизнь других людей больше, чем своя", – поделился режиссер.
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