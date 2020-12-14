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Молодой режиссер заговорил о романе с Варнавой: Так меня никто не унижал

Молодой режиссер заговорил о романе с Варнавой: Так меня никто не унижал

Александр Молочников. Фото: Concert 'Night of Lovers' Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Весной в интервью Ксении Собчак Екатерина Варнава призналась, что недавно у нее начался новый роман. Как позднее выяснилось, избранником артистки стал режиссер Александр Молочников. В новом выпуске шоу "Осторожно, Собчак!" молодой человек рассказал об отношениях со звездой Comedy Woman.
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Впервые ребята встретились, когда постановщик искал актрису для спектакля "Бульба. Пир". Как оказалось, до этого режиссер не был знаком с творчеством Екатерины Варнавы, так как никогда не смотрел выпуски юмористического шоу. Правда, ему понравился клип Филиппа Киркорова, в котором артистка исполнила одну из ролей.

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Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

При этом с самого начала знакомство не заладилось. Александр Молочников отказал звезде еще во время первого прослушивания, а затем позвонил ей поздно ночью, чтобы обосновать свое решение. "Вы мне отказываете дважды? Так меня никто не унижал!" – выпалила Екатерина Варнава.

Судьба снова свела знаменитостей вместе на проекте "Танцы со звездами". По словам режиссера, там он взглянул на девушку с другой стороны. Как отметил 28-летний постановщик, в какой-то момент ему показалось, что они знакомы тысячу лет, несмотря на разницу в возрасте и мироощущении. "Период банальности прошли. Думаю, это любовь", – поделился Александр Молочников.

Как оказалось, пара уже живет вместе. Для режиссера это новый опыт – раньше он никогда не делил быт со своими избранницами. По словам молодого человека, ему с 36-летней Екатериной Варнавой невероятно легко. Он связывает этот феномен с тем, что у актрисы напрочь отсутствует эгоизм.

"Катя так устроена, ее "парит" жизнь других людей больше, чем своя", – поделился режиссер.

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Автор: 14 декабря 2020, 16:33 Источник: Осторожно, Собчак! ✓ Надежный источник
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