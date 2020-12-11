"Соседова надо ставить на место": отец Фриске встал на защиту оскорбленной Лолиты

Владимир Борисович считает, что Соседов слишком высокомерен, а Лолита, в свою очередь, все делает правильно. Он утверждает, что не увидел никаких оскорблений с ее стороны. "Мне кажется, это Соседов слишком много на себя берет. На мой взгляд, он несправедливо людей судит, засуживает", – поделился он. "Лолита, наоборот, мне очень понравилась. Все делает правильно, Лола – большая молодец", – восхитился звездой отец Фриске.
Также он отметил, что Соседова необходимо ставить на место. "Сразу же видно, что сейчас он начнет на человека нападать. Во время выставления оценок у него преобладают личные амбиции, не справедливое судейство", – прокомментировал он.В целом, Владимир Борисович остался очень доволен своим пребыванием на съемках передачи. Алиса Мон исполнила известную песню Жанны Фриске, что стало ему особенно приятно. Он рассказал, что давным-давно испытывал нежные чувства к артистке.
"Я был в нее влюблен в юности. И, конечно, меня порадовало, что она так
роскошно спела песню Жанны", – рассказал он. Также отец
исполнительницы сообщил, что они договорились встретить после съемок, но все
закончилось глубокой ночью, и ему пришлось вернуться домой. "Она хотела потом домой к нам в гости приехать, но я уехал", – поделился он.
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