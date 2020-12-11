"Соседова надо ставить на место": отец Фриске встал на защиту оскорбленной Лолиты

Конфликт между критиком и Лолитой набирает обороты. Соседов утверждает, что певица ведет себя агрессивно по отношению к нему. Недавно стало известно, что он пожаловался на ведущую руководству шоу "Суперстар". Отец покойной звезды Жанны Фриске побывал на съемках программы и теперь убежден, что Сергей Соседов совершил серьезную ошибку.

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