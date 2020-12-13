"Его слышали все": скончался "голос" Кремля

Трагичные новости сообщил Дмитрий Песков. Политический деятель высказал свои соболезнования родственникам и близким Хорошевцева. Он в очередной раз напомнил, что Евгений Александрович навсегда останется бессменным ведущим всех парадов и важных событий с участием главы государства.
"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля. Именно его голос все слышали в комментариях на параде", – высказался Песков.
Стоит отметить, что Евгений Хорошевцев был одним из выдающихся учеников Юрия Левитана. Прославленный диктор делился своим талантом с начинающими журналистами. Он был генеральным директором общегосударственного "Радио-1" и руководил радиостанцией "РТВ-Подмосковье".
С 2007 года Евгений Александрович работал ведущим парадов Победы на Красной площади. Вместе с Анной Шатиловой вел торжественные марши в честь парада Красной армии 7 ноября 1941 года. А с 2009 года носил почетное звание ведущего военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
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