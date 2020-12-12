"Нельзя лучше меня работать": Пугачева выперла Пескова из передачи из-за зависти

Знакомство Аллы Пугачевой и Александра Пескова состоялось 32 года назад. Тот период его жизни был связан с выступлениями в Театре эстрады в Санкт-Петербурге. Певице пришелся по душе юмористический номер Александра Пескова на ее песню "Просто", поэтому она изъявила желание увидеть еще больше пародий на ее творчество.
В автобиографической книге "Мужчина в колготках" Александр Песков рассказал, что сотрудничал с Примадонной несколько лет. Изюминкой их совместной работы стало выступление юмориста в ежегодной концертной программе Аллы Пугачевой "Рождественские встречи". Артист трое суток проявлял на шоу феерический талант, а Примадонна оценивала его профессиональные достоинства со стороны.
Когда телезрители увидели "Рождественские встречи", то Алексанра Пескова в них не заметили. Это было связано с тем, что Алла Пугачева решила вырезать творческий номер выдающегося юмориста. Чтобы не ходить вокруг да около, Александр решил прямо спросить у звездной коллеги о том, почему она исключила его пародию из своей передачи.
"Ну, нельзя лучше меня работать. Как я могла допустить такое?", – выразилась Примадонна в ответ на вопрос Александра. Зависть Аллы Пугачевой пародист воспринял как похвалу, которая помогла ему стать увереннее в своих силах и достичь новых свершений на творческом поприще.
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