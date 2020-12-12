Умер Валентин Гафт Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Суббота
12 декабря
Лента новостей
18:14
Вспомнил "Битву экстрасенсов"? Участница "Дома-2" обвинила Кадони в проклятии
18:13
"Унитаз – его венец": едкое замечание Гафта о Ярмольнике
17:50
Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал
17:35
"Только ленивый не мечтает ее убить!": Исинбаева выплеснула мнение о Бузовой
17:27
"Не превращайте ТВ в отхожее место": Малахов и Борисов попали под удар после критики Путина
16:37
Нужна срочная операция: певицу Славу экстренно госпитализировали
16:24
"Мутная история с избиением": Прилучного заподозрили в грязной лжи
15:36
"Творил эту жизнь": Чурикова оплакивает умершего Гафта
15:35
Галкин скорбит по умершему Гафту
15:14
Пошла по стопам Асмус? Гагарина показала интим на камеру
14:53
"Вечно с раздвинутыми ногами": как Асмус развлекалась в отеле после развода с Харламовым
14:50
Знаменитую копию Анджелины Джоли упекли за решетку на 10 лет
14:38
"Лукашенко нечего предложить": политолог ожидает переход белорусских силовиков на сторону граждан
14:04
Вдовиченков считает смерть облегчением для Гафта
13:44
"Никакие слова не опишут": Канделаки шокирована смертью Гафта
13:34
Ресторатор рассказала о неочевидных способах сэкономить на новогоднем застолье
13:27
"Это большая утрата": Путин о смерти Гафта
13:18
Натянутое лицо 71-летней Муравьевой всполошило зрителей
13:17
"Какие бездарности": поклонники Пугачевой и Баскова требуют вернуть артистов
12:48
Кому достанется наследство умершего Гафта
12:45
"Виноват только я": о чем Валентин Гафт сожалел перед смертью
12:24
"Это была ошибочка": Анна Семенович вышла на сцену пьяной в стельку
12:16
Стали известы место и дата прощания с Валентином Гафтом
12:11
Цены на самые важные продукты в России взлетели на 70%: Генпрокуратура начала проверку
12:06
Что стало причиной смерти Валентина Гафта
11:50
"Про ЭКО он ей не говорил": адвокат Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду об Алибасове
11:46
"Довела старика": вид изменившегося Макаревича вызвал шок
11:36
Умер Валентин Гафт
11:35
"Нельзя лучше меня работать": Пугачева выперла Пескова из передачи из-за зависти
11:30
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
10:53
Связавшаяся с мошенниками вдова Баталова отвергла помощь Михалкова: Снимаю с себя ответственность
10:51
"Дележ имущества и детей": как проходит громкий развод Полины Гагариной
10:49
"Я через это все прошел": Отец Фриске предрек Заворотнюк судьбу своей дочери
10:23
СМИ: Названы сроки ухода Александра Лукашенко в отставку
06:37
Оскорбленная Решетова жестко отомстила Тимати за развод
04:31
Бритни Спирс в цепях напугала народ
02:23
К чему снится мясо
00:20
"Дзюблю левой": лишенный секса Джигурда удовлетворяет себя во время звонков Анисиной
00:03
Энистон воссоединилась с важным мужчиной в своей жизни
23:33
Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года
21:48
Наркозависимая дочь Успенской легла в больницу
21:40
Эксперт: Лукашенко испугался возможной военной операции Запада против Белоруссии
21:35
В Подмосковье из-за коронавируса на новогодние каникулы введут ограничения на посещение кафе и ресторанов
21:20
Житель Клина ударил ножом работника металлолома и похитил крупную сумму
21:03
В Лондоне автомобиль въехал в толпу пешеходов
20:33
В Петербурге водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку
20:18
Врио главы Мордовии о Конституции России: Мы почувствовали стабильность и порядок
20:09
В Ялте семейный конфликт обернулся поджогом микроавтобуса
19:58
"Боже, нет, пожалуйста!": Кристина Асмус не может поверить в смерть близкого человека
19:38
"Оторопь берет": Путин о жестких ограничительных мерах по отношению к ТВ и соцсетям
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Объявлена сенсационная информация о новой жене Джигарханяна
Политолог: Путин уже передал Европе свое решение по Белоруссии
Власова сделала важное признание о предсмертных муках Джигарханяна
"Соседова надо ставить на место": отец Фриске встал на защиту оскорбленной Лолиты
Эксперт: Лукашенко испугался возможной военной операции Запада против Белоруссии
Эксперт: Силовики видят, что при Лукашенко нет будущего в Белоруссии
Шоу-бизнес

"Не превращайте ТВ в отхожее место": Малахов и Борисов попали под удар после критики Путина

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
На днях глава российского государства обсудил с представителями Совета по правам человека материалы, появляющиеся в социальных сетях и на телевидении. Он обратил внимание, что в последнее время журналисты совсем забыли о нормах морали и приличия.
прочитано 3157 раз

Президент России Владимир Путин признался, что редко смотрит телевизор. Но когда его руки всё же доходят до пульта, происходящее на экране нередко вызывает у него оторопь. Несмотря на то, что российский лидер высказался против ограничительных мер властей против интернета и телевидения, он выразил надежду, что культура населения будет расти.

ПО ТЕМЕ

"Оторопь берет": Путин о жестких ограничительных мерах по отношению к ТВ и соцсетям

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

 Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян считает, что таким образом глава государства мягко намекнул на деградацию тележурналистики. По его мнению, это касается, в первую очередь – разнообразных скандальных ток-шоу, которые "льются потоком на головы наших граждан".

Среди них специалист отметил "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым, "На самом деле" с Тимуром Еремеевым. Досталось от специалиста и ведущему сразу нескольких передач на федеральных каналах Александру Гордону. Он осудил телезвезд за копании в "грязном белье" граждан и выразил надежду, что они услышали сказанное Владимиром Путиным.

Манукян также призвал ведущих ток-шоу прекратить публичные непотребства, за которые, по его мнению, президент поставил им оценку "неудовлетворительно".

"Вы на федеральном ТВ работаете! Не превращайте его в отхожее место!", – сказал эксперт.

Вадим Манукян добавил, что если сотрудники телевидения не могут подстроиться под новые реалии – им следует освободить дорогу для других людей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 12 декабря 2020, 17:27

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
С призывом " Не превращайте ТВ в отхожее место" опоздали! Каналы Первый, Россия, НТВ давно смотреть невозможно! Непонятно, почему правительство давно уже не зыкрыли эти смердящие ток шоу?
Гостьл
Ответить
раша - волшебная страна для отвязных дураков. <цензура> у бандитов подонков дураков и <цензура> все деньги. Посмотри на топ 100 рос олигархов. Эти придурки искренне верят, что они заплатят шоу бизу и телевидению и их проблемы волшебным образом рассосутся. Ну, не дебилы ли.
Гость
Ответить
Давно уже пора все эти гнилые шоу закрыть!! Народ только озлобляют и опускают.
Гостьл
Ответить
Погрозил пальчиком и все <цензура> стали джентельментами... да уж тяжелый случай у презика.
Гостьл
Ответить
Нельзя превратить в отхожее место то, что давно уже такое. Не превращайте. Вован опоздал. Это чудо свершилось уже более 10 лет назад.
Гость
Ответить
Особым Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина Андрей Малахов и Дмитрий Борисов приговариваются к 25 годам исправительных лагерей без права переписки с конфискацией имущества. Также подсудимые обязаны принести извинения жителям РФ за пропаганду половых извращений и дебилизацию населения. Новыми ведущими назначаются: Первый канал - Волочкова и Джигурда, Россия 1 - Виталина и Джигурда. Указ считать вступившим в силу в момент публикации.
Гость
Ответить
Уж чья бы корова мычала. Этот Манучаров сам к Малахову и Борисову пиариться бегает и в первых рядах телесплетников. Захотел на место двух укаханных, а сплетничать время от времени за грроши? Так профессионализмом и до этих не дотягивает, судя по тухлому каналу на ютубе... Я бы еще поняла, если бы приличные журналисты себе такие высказывания позволяли.
Гость
Ответить
"Запрещать не будем, подождём, пока сами поумнеют" - это никогда не работало, не сработает и сейчас. Пока не введут полноценную цензуру, ни один канал не закроет "мусорное" шоу с бешеным рейтингом. А цензуру власти вводить явно не хотят. Значит, в лучшую сторону ничего не изменится.
Гость
Ответить
Жаль что Путин не посмотрел "Дом 2",не только оторопь бы взяла.Давно пора прикрыть такое непотребство,а так красиво все начиналось.
1

Популярные темы форума

Политика

СМИ: Названы сроки ухода Александра Лукашенко в отставку
Эксперт: Силовики видят, что при Лукашенко нет будущего в Белоруссии
Украинский дипломат сообщил о планах Киева провести военную операцию в Крыму
Лукашенко хочет заставить белорусов работать в атмосфере страха и террора – политолог

Шоу-бизнес

"Дзюблю левой": лишенный секса Джигурда удовлетворяет себя во время звонков Анисиной
Энистон воссоединилась с важным мужчиной в своей жизни
Наркозависимая дочь Успенской легла в больницу
"Боже, нет, пожалуйста!": Кристина Асмус не может поверить в смерть близкого человека

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Нужна срочная операция: певицу Славу экстренно госпитализировали

Исполнительница отказалась ото всех съемок
Спорт

Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал

Почему журналист решился на странный поступок
Шоу-бизнес

"Творил эту жизнь": Чурикова оплакивает умершего Гафта

Актриса вспомнила о совместной работе в театре
Шоу-бизнес

Пошла по стопам Асмус? Гагарина показала интим на камеру

Певица раньше такого не делала

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года
Гороскоп для Близнецов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 11 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я не исключение": Хоркина заговорила о финансовых трудностях вслед за артистами
Ягудин публично унизил Плющенко на льду
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+