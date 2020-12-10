Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Четверг
10 декабря
Лента новостей
11:34
"Грустная или отмороженная": Темникову высмеяли на публике
11:29
Впервые за 10 лет: Россия проведет совместные учения с НАТО
11:28
Доказательств сожаления о смерти нет: психолог вывела Ефремова на чистую воду
11:14
Коронавирус в России: за сутки выявили 27,9 тысячи новых случаев заражения
11:07
"У меня молодой партнер": Бледанс пустилась во все тяжкие
10:48
"Превращусь в легкую добычу": Шепелев раскрыл неожиданный факт о сыне
10:36
Названа причина смерти знаменитого итальянского футболиста Паоло Росси
10:30
Эксперт предупредил о проблемах для мировой экономики из-за пандемии
10:25
Не понимал, как быть: пасынок Джигарханяна оправдался за свое отсутствие на похоронах
10:21
Внушают стойкость и надежду: выбраны главные цвета 2021 года
09:58
Психолог рассказала о способе спастись от одиночества в Новый год
09:44
Полностью облысевшему Гальцеву желают здоровья
09:40
Побледневший Галкин вызвал оторопь у народа
09:10
Раскрыты скандальные подробности развода Пелагеи
09:07
Обнищавшая Ротару ворвалась в Россию ради баснословных денег
08:53
"У тебя есть ровно три минуты": Дубовицкая выдвинула ультиматум дерзкому Ветрову
08:52
"За закрытыми дверями для своих": Кравец сдала с потрохами дающих тайные корпоративы артистов
08:41
"Украина готова к новому этапу": Зеленский сделал неожиданный шаг к миру на Донбассе
08:36
"Как только природа создает подобных паразитов?": сын Джигарханяна устроил разборки с Цымбалюк-Романовской
06:00
"Ты ничтожество": покрывавшая рэпера Серегу сестра рассказала о страшных надругательствах брата
04:01
Полуголая Боня заставила себя разглядывать
01:58
Расфуфыренную Рудковскую сравнили с собакой
00:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 декабря 2020 года
23:11
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года
22:05
Известного российского певца обвинили в избиении: Спасибо за синяки
22:01
В Сочи женщина разделась на глазах туристов
22:00
Эксперт предрек двоевластие в Белоруссии: Конфликт Лукашенко с преемником неизбежен
21:53
Уфолог объявил о раскрытии тайны НЛО
21:33
На стройках в Подмосковье выявили почти десять тысяч нарушений
21:32
Шнуров снова приложил Пригожина: Холеная моська
21:24
МИД Израиля вызвал к себе посла России
20:50
"Это стало большой неожиданностью": заменившая Колтового актриса поделилась переживаниями
20:50
Жителей Реутова напугали звуки из пруда
20:27
Бывшего топ-менеджера "Ростеха" задержали за мошенничество
20:01
"При чем тут пандемия?": Путин удивился росту цен на продукты
19:58
Война еще не проиграна: у провалившегося в суде Деппа появился шанс
19:47
В элитной армейской части США разразился секс-скандал
19:44
Эксперт назвал категорию устойчивых к COVID-19 людей
19:25
Решение МОК стало болезненным для Виктора Лукашенко – журналист
19:10
Бывшая любовница хочет ампутировать половой орган Алибасова за ненадобностью
19:01
В Башкирии четверо детей отравились хлором
18:58
Полтора миллиона на ветер: муж Алины Вердиш подала в суд на эксперта "Битвы экстрасенсов" Сергея Сафронова
18:51
Гороскоп для Тельцов на 2021 год
18:40
С Первого канала взыскали крупную сумму денег из-за выступлений в шоу "Голос 60+"
18:39
В Дании россиянина заподозрили в шпионаже
18:15
"Русский Джонни Депп": Дима Билан удивил преображением
18:03
К чему снится лошадь
17:58
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
17:37
Известный актер Александр Самойлов скончался от страшной болезни
17:27
"О ней не говорят": Садальский о скрытной затворнице-дочери Олега Табакова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сын Джигарханяна обвинил Петросяна в клевете после слов о мучительной смерти отца
Эксперт заявил о провале пытающегося превратить Белоруссию в трудовой концлагерь Лукашенко
"Джигарханяна можно было спасти": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление
Предсказана судьба Белоруссии без Лукашенко: Власть олигархов и передел собственности
"Как только природа создает подобных паразитов?": сын Джигарханяна устроил разборки с Цымбалюк-Романовской
"Смерть Джигарханяна вдохновила меня": счастливая Цымбалюк-Романовская принимает поздравления
Шоу-бизнес

"У тебя есть ровно три минуты": Дубовицкая выдвинула ультиматум дерзкому Ветрову

Геннадий Ветров. Фото: Ксения Ветрова
Обилию талантов Геннадия Ветрова можно только поражаться. Кажется, нет такого жанра на эстраде, который был бы ему неподвластен. Его даже включили в список лучших клоунов Европы, а Регина Дубовицкая поставила выступать сразу в новогоднюю программу, чего прежде не случалось.
прочитано 3303 раза

Геннадий Ветров уже 21 участвует в программе "Аншлаг!". Оказаться же среди звезд юмора, которых собирает Регина Дубовицкая, талантливому артисту помог его тоже знаменитый однокурсник Юрий Гальцев.

ПО ТЕМЕ

"Какой кошмар!": звезды рыдают из-за трагедии с Дубовицкой

"Он сказал: "Меня тут в "Аншлаг!" Лион Измайлов спротежировал, хочешь, я слово и за тебя замолвлю?", – рассказал в интервью "Дни.ру" Ветров. – Я отказался, решив действовать самостоятельно".

Геннадий Ветров. Фото: Ксения Ветрова

"Позвонил Регине Дубовицкой днем – не берет трубку. Позвонил снова – опять не берет. Еще двадцать два раза позвонил в течении дня, – вспоминает Геннадий. – Решил набрать ночью – просто проверить, работает ли телефон вообще. И в два ночи набрал ей, а она вдруг ответила. "Регина Игоревна, извините, что поздно, вы днем трубку не брали! – выпалил я. – Дело в том, что в Питере есть очень талантливый артист, самобытный, яркий, который неподражаем и неповторим. Он с большим опытом". "Кто такой?" – строго спросила Дубовицкая. "Я" – скромно ответил ей".

Много лет спустя Дубовицкая признается, что не знает, почему в тот момент не положила трубку – думала, что ей звонит либо больной, либо отчаявшийся человек. Либо же это что-то интересное. Но шанс Ветрову все-таки дала, сказав: "Завтра у меня прогон, я в 12 часов остановлю репетицию и дам ровно три минуты, чтобы вы на пустой зал выступили, раз такой талантливый!"

Геннадий Ветров. Фото: Анна Калганова

"На следующий день я утром прилетел из Питера в Москву и в полдень сидел на репетиции в зале "Россия", – улыбается Ветров. – Надо отдать должное, Дубовицкая – человек очень пунктуальный и исполнительный. И правда, остановила репетицию и спросила, кто тут приехал из Питера. Вышел я и показал номер – пародию на Дэвида Копперфильда, который делал специально для него, когда этот иллюзионист был в Питере. Регина Игоревна была удивлена и сказала: "Сегодня вечером снимаем! Еще что-то есть?" Есть, говорю, могу показать. "Не надо, снимаем оба!" – отрезала Дубовицкая. Для нее это был редкий случай, чтобы она неизвестного человека сразу взяла в свою звездную новогоднюю программу. И потом она сказала, что если у меня что-то есть, то я могу прийти и на следующую съемку. А у меня было до этого три двухчасовые сольные программы – номеров полно. В какой-то момент она потом даже спросила: "У тебя когда-то это закончится?"

У обывателей бытует мнение, что Дубовицкая властная и требовательная. Но у Геннадия Ветрова иное мнение. "С ней можно договориться по любому вопросу – она совершенно нормальный, адекватный, добрый человек, – заверил юморист. – И даже если ей номер кажется не очень смешным, часто говорит: "Давайте снимем, а там посмотрим!"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 10 декабря 2020, 08:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Воробей перепутали с Пугачевой

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
О вкусах не спорят,конечно.Но мне почему-то настолько неприятен Ветров.При его выступлении всегда выключаю звук телевизора и отхожу на время его выступления.Извиняюсь,конечно.перед теми,кому он нравится.Но это мое мнение.
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт предрек двоевластие в Белоруссии: Конфликт Лукашенко с преемником неизбежен
Решение МОК стало болезненным для Виктора Лукашенко – журналист
Политолог: Лукашенко пытается примерить на себя роль советского генсека
Ситуация на Украине вышла из-под контроля Зеленского – политолог

Шоу-бизнес

Известного российского певца обвинили в избиении: Спасибо за синяки
Шнуров снова приложил Пригожина: Холеная моська
"Это стало большой неожиданностью": заменившая Колтового актриса поделилась переживаниями
Война еще не проиграна: у провалившегося в суде Деппа появился шанс

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Как только природа создает подобных паразитов?": сын Джигарханяна устроил разборки с Цымбалюк-Романовской

Наследник звезды возмутился из-за нападок пианистки
Шоу-бизнес

"За закрытыми дверями для своих": Кравец сдала с потрохами дающих тайные корпоративы артистов

Звездам платят миллионы
Шоу-бизнес

Обнищавшая Ротару ворвалась в Россию ради баснословных денег

Нужно содержать элитную недвижимость

Шоу-бизнес

Полностью облысевшему Гальцеву желают здоровья

Юморист сильно изменился

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2020 года
Гороскоп для Тельцов на 2021 год
Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Ягудин публично унизил Плющенко на льду
"Психологически меня задавило": Загитова перенесла потрясение
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+