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Шоу-бизнес

"За закрытыми дверями для своих": Кравец сдала с потрохами дающих тайные корпоративы артистов

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В прежние сытые и здоровые годы, как говорят эксперты, в декабре в одной только Москве проходило 4 тысяч корпоративных выступлений. Артисты шутили, что месяц год кормит – за один лишь зимний праздничный месяц они давали по несколько десятков выступлений и зарабатывали на безбедную жизнь на год вперед. Теперь все изменилось. Но корпоративы, хотя и уменьшились количественно, никуда не делись. Правда, проводят их теперь, видимо, не совсем легально.
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Певица и актриса Алена Кравец, как главная светская львица страны, живя много лет на Рублевке, уверяет, что живущие там олигархи и высокопоставленные персоны уже готовятся к частным выступлениям и "букируют" звезд.

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 Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

"Я думаю, что концертов семьдесят – сто в этом году состоится у нас "на районе", – говорит Кравец. – Меня саму уже позвали (с моими песнями "под аперитив") на несколько таких "дружеских ужинов", как теперь называются подобные мероприятия. Чужих там не будет, как и никакой Роспотребнадзор не только к дому, а и на территорию дачных поселков не войдет – там серьезная вооруженная охрана с бойцовыми собаками".

Кравец рассказала, что на такие частные концерты зовут человек 40-50. Только проверенных. Что же касается артистов, то если раньше они "капризничали" и выдвигали требования (пресловутый "бытовой райдер звезды"), то теперь покладистости и лояльности ждут от них. Например, исполнитель должен быть "трезв во всех отношениях" и представить свежий тест об отсутствии коронавируса.

"Артисты, насколько я знаю, не стали снижать гонорары в этом году, – уверяет Алена, – Если в обычное время одно выступление стоит 15-25-35 тысяч евро, то под Новый год можно "ломить" и 70, и 80. Я помню, как в один год на Рублевке в доме у одного бизнесмена пела Алла Пугачева. Той, кажется, за 40 минут около 150 тысяч евро отвалили. Кстати, в этом году я не слышала, чтобы мои друзья ее заказывали "на дом". В списке тех, кого хотят видеть, Михайлов, Лобода, Лепс, Баста, дуэт Варум и Анутин. Приглашали Лолиту, но у нее 31 декабря концерт в Дубае, она давно его подтвердила".

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Публикация от Алёна Кравец�� (@kravetsalena)

Что касается самой Алены, то она тоже без работы не сидит. "В этом году у меня уже есть пять подтвержденных и три предварительных "приглашений", хотя прежде в декабре я могла дать и 10, и 15 концертов, – говорит Кравец. – К счастью, эстрада – не единственный мой источник дохода. Еще есть съемки на ТВ, в кино, в рекламе и мой бизнес."

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Автор: 10 декабря 2020, 08:52
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Кто такая Кравец? она -певица, кто-нибудь ее слышал??? она лишь мелькает то на одной или другой передаче...
ГостьМатвей
Ответить
Гость
Силиконовая путана
Да нет, до путаны ей далеко. Это недоразумение можно назвать только ,,спутницей дальнобойщиков на трассе". Путаны в отличие от ,,давалок" имели вкус и знали языки. А эта курица кроме дешёвого пиара и дорогого силикона ничем похвастаться не может. Ах, ну да! Её главное достоинство-то, что она обитает на Рублёвке! Ну так там уже давно из женской части населения в основном куры.
Гость
Ответить
Силиконовая путана
Гость
Ответить
Кравец-образец тупости и ужаса с перекроенной физиономий.
Василий
Ответить
Бездарность! Такая вся наша страна. Ужас! Полная деградация нации. Кому то это очень выгодно....
1

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