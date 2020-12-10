"За закрытыми дверями для своих": Кравец сдала с потрохами дающих тайные корпоративы артистов

В прежние сытые и здоровые годы, как говорят эксперты, в декабре в одной только Москве проходило 4 тысяч корпоративных выступлений. Артисты шутили, что месяц год кормит – за один лишь зимний праздничный месяц они давали по несколько десятков выступлений и зарабатывали на безбедную жизнь на год вперед. Теперь все изменилось. Но корпоративы, хотя и уменьшились количественно, никуда не делись. Правда, проводят их теперь, видимо, не совсем легально.

Певица и актриса Алена Кравец, как главная светская львица страны, живя много лет на Рублевке, уверяет, что живущие там олигархи и высокопоставленные персоны уже готовятся к частным выступлениям и "букируют" звезд.

"Я думаю, что концертов семьдесят – сто в этом году состоится у нас "на районе", – говорит Кравец. – Меня саму уже позвали (с моими песнями "под аперитив") на несколько таких "дружеских ужинов", как теперь называются подобные мероприятия. Чужих там не будет, как и никакой Роспотребнадзор не только к дому, а и на территорию дачных поселков не войдет – там серьезная вооруженная охрана с бойцовыми собаками".

Кравец рассказала, что на такие частные концерты зовут человек 40-50. Только проверенных. Что же касается артистов, то если раньше они "капризничали" и выдвигали требования (пресловутый "бытовой райдер звезды"), то теперь покладистости и лояльности ждут от них. Например, исполнитель должен быть "трезв во всех отношениях" и представить свежий тест об отсутствии коронавируса.

"Артисты, насколько я знаю, не стали снижать гонорары в этом году, – уверяет Алена, – Если в обычное время одно выступление стоит 15-25-35 тысяч евро, то под Новый год можно "ломить" и 70, и 80. Я помню, как в один год на Рублевке в доме у одного бизнесмена пела Алла Пугачева. Той, кажется, за 40 минут около 150 тысяч евро отвалили. Кстати, в этом году я не слышала, чтобы мои друзья ее заказывали "на дом". В списке тех, кого хотят видеть, Михайлов, Лобода, Лепс, Баста, дуэт Варум и Анутин. Приглашали Лолиту, но у нее 31 декабря концерт в Дубае, она давно его подтвердила".

Что касается самой Алены, то она тоже без работы не сидит. "В этом году у меня уже есть пять подтвержденных и три предварительных "приглашений", хотя прежде в декабре я могла дать и 10, и 15 концертов, – говорит Кравец. – К счастью, эстрада – не единственный мой источник дохода. Еще есть съемки на ТВ, в кино, в рекламе и мой бизнес."