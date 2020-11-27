"Тело выдохом трепещет": исхудавший Басков удивил своим видом

Николай Басков отдыхает на Мальдивах. Артист похвастался снимком с солнечных островов.

В своем инстаграм-аккаунте певец показал фото не только с окружающими пейзажами, но и заснял себя. В кадре исполнитель нежится под лучами ласкового солнышка в окружении пальм и белоснежного песка.

Свое селфи Николай Басков подписал стихотворением о счастье и смысле жизни. "Когда приливом радость плещет/Когда любовное мгновенье/И тело выдохом трепещет/Преображаются все души", – гласят строки.

Внешний вид звезды вызвал у поклонников восхищение. Кажется, так идеально "натуральный блондин" российской эстрады не выглядел уже давно. Без изнурительного графика выступлений из-за пандемии коронавируса он стал выглядеть гораздо моложе и еще стройнее.

"Господи, как ты хорош", – написала певица Анита Цой комплимент своему коллеге. Фолловеры поддержали ее и осыпали Николая Баскова комплиментами.

Как признавался артист, он похудел не самостоятельно, а благодаря диетологам элитной клиники, занявшейся здоровьем певца. За то, чтобы избавиться от десятка лишних килограммов, он заплатил круглую сумму.