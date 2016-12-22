Басков купил у Лепса браслет за 600 тысяч

Отец преступницы пожалел об оказанной помощи следствию.
Певица Слава, Эмин и Анита Цой потратили в общей сложности около двух с половиной миллионов рублей за один вечер. Именно такая сумма была меньше чем за час собрана в рамках совместного аукциона Продюсерского центра Григория Лепса и благотворительного фонда "Подари жизнь". Все деньги будут переданы на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.
"Муж меня убьет!" – смеялась певица Слава, выторговавшая за 800 тысяч уникальные часы от Стивена Сигала . Стартовая цена лота – 100 тысяч, но Анита Цой и сам Эмин легко подняли цену сначала до 600, а затем до 700 тысяч рублей. Причем в какой-то момент Эмин был готов сам выкупить свой лот, но в торги вмешался лично Григорий Лепс, заявивший, что Eхозяин не имеет права этого делать. А вот Слава оказалась удивительно азартна и не захотела уступать своей подруге Аните Цой.
Опоздавший к началу торгов Николай Басков потратил 600 тысяч на красный браслет из коллекции Ювелирного дома Григория Лепса (его стартовая цена была "всего" 50 тысяч). "Не успел приехать, как уже попал на деньги!" – шутливо причитал Николай Басков, а в интервью журналистам давал уже совершенно серьезные комментарии: "Что такое 600 тысяч, если эти деньги могут спасти ребенка?"
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