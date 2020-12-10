Бородина с декольте до пупа произвела фурор

Ксения Бородина начинает подводить итоги 2020-го. В преддверии Нового года знаменитость советует поклонникам забыть обиды и напомнить близким о любви. Также ведущая реалити-шоу "Дом 2" считает, что уже пора наряжать елку и строить планы на праздничные дни.
Коллега Ольги Бузовой, видимо, уже выбрала, в чем будет встречать 2021-ый. Бородина опубликовала в "Инстаграм" видео, на котором она запечатлена в роскошном сиреневом платье. Наряды такого же цвета примерили дочки Ксении – Маруся и Теона.
Интернет-пользователи обратили внимание на глубокое декольте Бородиной. Благодаря вырезу до пупа телеведущая выглядит очень сексуально. Поклонники наградили Ксению комплиментами. "Какая куколка!", "Принцесса", "Как женственно! Очень крутой образ!", "Какие красивые", – написали фолловеры.
Напомним, ранее Настасья Самбурская раскритиковала проект "Дом-2" и его ведущих Ксению Бородину и Ольгу Бузову. Актриса назвала их днищем. Телеведущие не стали молчать и отреагировали на резкие слова скандальной звезды сериала "Универ". Поставить на место Самбурскую попыталась Бузова.
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