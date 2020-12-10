"Смешение полов": Костюшкин в женском платье вызвал отвращение

На кадрах Стас Костюшкин предстал в женском образе, с большой грудью, бедрами, в обтягивающем леопардовом платье и сапогах-чулках, а на его лице был яркий макияж.
"Две полоски! Прощай, животик плоский!" – спел артист на видео.
В тексте публикации Стас Костюшкин дал понять, что видео – всего лишь результат обработки в специальной программе, а сам он не перевоплощался в женщину.
"Не отписывайтесь сразу! Подписчики прислали идею клипа. Как вам?" – написал музыкант.
Подписчики пришли в шок от увиденного. У многих видео вызвало отвращение. Понятно, что это была всего лишь шутка, но дело было уже сделано, и впечатление было трудно исправить какими-либо оправданиями.
"Очень классно, но шокирующе"; "Стас, Вы не очень красивая девушка"; "Стас, пожалуйста, хоть вы не участвуйте в смешении полов. Это окно овертона в действии", – написали фолловеры.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Стас Костюшкин, давно мечтающий о ребенке, предстал перед поклонниками с младенцем на руках.
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