"Славный малыш": близкие поздравляют Костюшкина с новорожденным на руках

Вторая супруга Стаса Костюшкина Ольга была танцовщицей. С ней они познакомились на гастролях. В 2003 Ольга и Стас сыграли свадьбу, а спустя месяц у них родился сын по имени Мартин. Однако отношения Стаса Костюшкина с новой женой были не самыми лучшими, их брак продержался три года, после чего пара распалась.
Со своей третьей супругой Стас Костюшкин познакомился на НТВ. Чемпионка мира по акробатике Юлия была ведущей. В 2006 пара поженилась. Теперь они счастливы вместе.
Сегодня в семье Стаса Костюшкина двое сыновей: Богдан и Мирон. На днях артист опубликовал в своем "Инстаграм" многозначительный пост с намеком на то, что был бы не против рождения еще одного ребенка.
Сегодня же он предстал перед подписчиками с новорожденным на руках. Все ахнули от неожиданности! Неужели в семье Костюшкина прибавление? Но потом фанаты поняли, что любящий отец поздравляет с пятилетием своего сына. Многие оценили юмор певца.
"Стас весельчак!"; "Шутник"; "Поздравляем мальца"; "Славный малыш! С именинником Вас!" – написали фолловеры.
Судя по всему, Стас Костюшкин души не чает в детях и мечтает о прибавлении. Ранее в одном из интервью он рассказал, хочет рождения дочери.
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