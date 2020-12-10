"Славный малыш": близкие поздравляют Костюшкина с новорожденным на руках

Первый брак Стаса Костюшкина с девушкой по имени Марианна распался после пяти лет отношений. Супруга не выдержала плотного рабочего графика певца, в итоге пара развелась. Сейчас он счастлив с третьей женой. На днях Стас Костюшкин опубликовал полный нежности пост.



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