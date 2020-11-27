"Делают все, чтобы я умерла": изувеченная жена Солнцева боится мужа и дочери

Терешкович сообщила, что Гоген Солнцев начал поднимать на нее руку сразу после официальной росписи. Она считает, что тогда он просто решил, что она – его собственность. "Он меня бьет каждый день! Вы же видели это видео, которое попало в Сеть? Его не испугали даже сотрудники полиции. Им пришлось приложить немало усилий, чтобы его утихомирить. Я боюсь Гогена и молю Бога, чтобы меня поскорее от него избавил", – жалуется супруга.
Екатерина Терешкович уверена: у мужа и ее дочери настоящий заговор. Они хотят ее скорой смерти, чтобы потом разделить имущество. "Делают все, чтобы я умерла. Но я им сказала: уж лучше я отпишу все детскому дому или церкви, лишь бы не вам!" – сообщила она.
Теперь Екатерина живет в съемной комнате в коммунальной квартире. Она хочет развестись с Гогеном Солнцевым, но, по ее словам, тот только избивает ее и мечтает признать недееспособной.
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