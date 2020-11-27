"Делают все, чтобы я умерла": изувеченная жена Солнцева боится мужа и дочери

Эпатажная семья 37-летнего Гогена Солнцева и 65-и летней Екатерины Терешкович, в целом, известна своими громкими скандалами. Пенсионерка давно не давала интервью прессе, но на этот раз она сама захотела рассказать об издевательствах мужа.

По словам Екатерины Терешкович, Гоген постоянно поднимает на нее руку. "Я живу в настоящем аду! Постоянно подвергаюсь избиениям с его стороны. Посмотрите на мое тело: оно всё в синяках. После последнего избиения каждый вдох сопровождается сильной болью", – рассказывает она. Также женщина открыто говорит о том, что боится, что Солнцев сломал ей ребра, и если бы она знала, что все закончится так, то никогда не вышла бы за него замуж. "Я боюсь оставаться с ним наедине, потому что знаю: он снова начнет меня бить", – признается Екатерина.

Терешкович сообщила, что Гоген Солнцев начал поднимать на нее руку сразу после официальной росписи. Она считает, что тогда он просто решил, что она – его собственность. "Он меня бьет каждый день! Вы же видели это видео, которое попало в Сеть? Его не испугали даже сотрудники полиции. Им пришлось приложить немало усилий, чтобы его утихомирить. Я боюсь Гогена и молю Бога, чтобы меня поскорее от него избавил", – жалуется супруга.

Екатерина Терешкович уверена: у мужа и ее дочери настоящий заговор. Они хотят ее скорой смерти, чтобы потом разделить имущество. "Делают все, чтобы я умерла. Но я им сказала: уж лучше я отпишу все детскому дому или церкви, лишь бы не вам!" – сообщила она.

Теперь Екатерина живет в съемной комнате в коммунальной квартире. Она хочет развестись с Гогеном Солнцевым, но, по ее словам, тот только избивает ее и мечтает признать недееспособной.

