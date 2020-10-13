"Какой кошмар!": звезды рыдают из-за трагедии с Дубовицкой

Рулевая "Аншлага" Регина Дубовицкая не раз говорила, что на всех участников ее программы навели порчу. Михаил Ефремов погиб в автокатастрофе. Михаил Задорнов, Аркадий Арканов и Ян Арлазоров умерли от рака. Анатолия Трушкина убил коронавирус.

Для самой Регины Дубовицкой последние годы – борьба за жизнь. Весной 2007 года она попала в страшную аварию в Черногории, в которой сломала бедро. Позже она призналась, что была большая вероятность остаться инвалидом, но помог Владимир Винокур. "Меня на самолете отправили в Москву, положили в Бурденко, – вспомнила Регина Игоревна. – Но мне не говорили, что я не буду ходить, я лишь несколько лет назад узнала, что на самом деле со мной было".

В начале года 2020-го таролог и экстрасенс Галина Янко, заверяла, что здоровье Регины Игоревны слабое. "Юмористка страдает артритом или артрозом, ее мучают боли в ногах. Но по жизни она не привыкла жаловаться", – уверял эксперт по тонким материям.

А уже осенью все стали обсуждать болезненный осунувшийся вид и странные новообразования на руках звезды "Аншлага". "Судя по всему, перед нами подагрический или, что более вероятно, ревматоидный полиартрит, – рассказал врач-ревматолог. – Это очень коварная болезнь, при которой руки очень болят, человек сидит на таблетках. Даже обрезать ногти – задача не из легких. Тут уже не до маникюра",

"Какой кошмар! – плачет светская львица Алена Кравец. – Я помню и знаю Регину Дубовицкую всегда ухоженной, стильной, красивой. Она вдруг очень сдала, резко постарела, превратилась в старушку. А это трагедия для любой женщины. Мне ее очень жаль и я искренне хочу ей помочь. У меня есть масса хороших косметологов и пластических хирургов. Они помогут Регине Игоревне! Сделают ей подтяжку лица, век, отрежут лишнее, добавят объема филлерами и ботоксом – словом, приведут в полный порядок. А я помогу решить этот вопрос финансово – ведь сердце кровью обливается от вида Дубовицкой! Ее надо спасать всем миром!"