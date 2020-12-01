Исинбаева добила измученную Бузову в финале "Ледникового периода": Чего-то не хватило

Ольга Бузова и ее партнер Дмитрий Соловьев дошли до финала шоу "Ледниковый период". Накануне завершились съемки последнего эпизода, и судьи определили победителей. Зрители же узнают результат только 26 декабря.

После окончания проекта участники и члены жюри собрались за кулисами, чтобы пообщаться. Елена Исинбаева в личном блоге опубликовала фрагмент видео с Ольгой Бузовой. Стоит отметить, что на проекте прыгунья с шестом была самой строгой судьей – у нее была даже коронная фраза: "Чего-то не хватило". Она часто критиковала пары, особенно доставалось ведущей шоу "Дом-2",

Ольга Бузова постоянно обижалась на Елену Исинбаеву за низкие оценки, однако после окончания шоу девушки все же поладили. Легкоатлетка записала своим поклонникам видеообращение, в котором заявила, что проект подошел к концу, все оценки выставлены, а победители получили свои награды. "Но чего-то не хватило", – иронично отметила певица, войдя в кадр к спортсменке.

Елена Исинбаева подхватила шутку. "Все хорошо, но могло быть лучше", – заявила легкоатлетка. "Это ты о себе?" – переспросила Ольга Бузова. "О тебе!" – добила спортсменка певицу.

Стоит отметить, что выступления в шоу "Ледниковый период" давалось артистке нелегко. Девушка постоянно получала травмы, а также страдала из-за перегрузок. К последнему номеру она подошла уже порядком замученной. Елена Исинбаева заявила, что восхищена трудолюбием Ольги Бузовой. После окончания проекта легкоатлетка похвалила певицу за упорство.