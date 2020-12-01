Исинбаева добила измученную Бузову в финале "Ледникового периода": Чего-то не хватило

После окончания проекта участники и члены жюри собрались за кулисами, чтобы пообщаться. Елена Исинбаева в личном блоге опубликовала фрагмент видео с Ольгой Бузовой. Стоит отметить, что на проекте прыгунья с шестом была самой строгой судьей – у нее была даже коронная фраза: "Чего-то не хватило". Она часто критиковала пары, особенно доставалось ведущей шоу "Дом-2",
Ольга Бузова постоянно обижалась на Елену Исинбаеву за низкие оценки, однако после окончания шоу девушки все же поладили. Легкоатлетка записала своим поклонникам видеообращение, в котором заявила, что проект подошел к концу, все оценки выставлены, а победители получили свои награды. "Но чего-то не хватило", – иронично отметила певица, войдя в кадр к спортсменке.
Елена Исинбаева подхватила шутку. "Все хорошо, но могло быть лучше", – заявила легкоатлетка. "Это ты о себе?" – переспросила Ольга Бузова. "О тебе!" – добила спортсменка певицу.
Стоит отметить, что выступления в шоу "Ледниковый период" давалось артистке нелегко. Девушка постоянно получала травмы, а также страдала из-за перегрузок. К последнему номеру она подошла уже порядком замученной. Елена Исинбаева заявила, что восхищена трудолюбием Ольги Бузовой. После окончания проекта легкоатлетка похвалила певицу за упорство.
Популярные темы форума
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Воспитание детей
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Д Н Ишки прикольный форум!
Вопрос к мужчинам
Почему в раннем детстве девочки сосут пальцы на руках?
Начальник похотливое животное