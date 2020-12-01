"Кости видно": Даве разонравилась фигура Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, являются одной из самых привлекательных пар отечественного шоу-бизнеса. За их отношениями следят миллионы фанатов. Особенно интерес к паре возрастает, когда появляются слухи об их расставании.

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