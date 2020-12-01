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"Кости видно": Даве разонравилась фигура Бузовой

Дава и Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, являются одной из самых привлекательных пар отечественного шоу-бизнеса. За их отношениями следят миллионы фанатов. Особенно интерес к паре возрастает, когда появляются слухи об их расставании.

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На днях блогер Дава намекнул, что уже давно не доволен фигурой поющей ведущей. В совместном видео парено намекнул, что Бузова отощала настолько, что у нее видно кости, и это не очень его привлекает.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

На кадрах Давид Манукян сказал, что очень гордится Ольгой Бузовой, а потом вдруг неожиданно ляпнул кое-что совсем не в тему.

"Только теперь надо толстеть. Теперь будем набирать вес. Вот скажите, что надо чуть-чуть? Ну, чтобы кости настолько не было видно", – сморозил Дава.

Стоит отметить, что Ольга Бузова довольна своим весом и не собирается толстеть, несмотря на уговоры возлюбленного. Долгое время она держала себя в ежовых рукавицах, готовясь к шоу "Ледниковый период".

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Стоит отметить, что за время участия в проекте Бузова успела не только научиться стоять на коньках, но и сняла новый клип "Хейт". В ролик вошли кадры с выступлений Ольги Бузовой на льду, так что она как всегда убила сразу двух зайцев.

Автор: 1 декабря 2020, 17:48 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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