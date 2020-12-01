"Кости видно": Даве разонравилась фигура Бузовой

На днях блогер Дава намекнул, что уже давно не доволен фигурой поющей ведущей. В совместном видео парено намекнул, что Бузова отощала настолько, что у нее видно кости, и это не очень его привлекает.
На кадрах Давид Манукян сказал, что очень гордится Ольгой Бузовой, а потом вдруг неожиданно ляпнул кое-что совсем не в тему.
"Только теперь надо толстеть. Теперь будем набирать вес. Вот скажите, что надо чуть-чуть? Ну, чтобы кости настолько не было видно", – сморозил Дава.
Стоит отметить, что Ольга Бузова довольна своим весом и не собирается толстеть, несмотря на уговоры возлюбленного. Долгое время она держала себя в ежовых рукавицах, готовясь к шоу "Ледниковый период".
Стоит отметить, что за время участия в проекте Бузова успела не только научиться стоять на коньках, но и сняла новый клип "Хейт". В ролик вошли кадры с выступлений Ольги Бузовой на льду, так что она как всегда убила сразу двух зайцев.
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