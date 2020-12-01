Любитель спиртного Шнуров отказался от пагубной привычки: Водке я отдал, что должен

Автор строк "В Питере – пить" и "Я лично бухаю, а кто-то колется" Сергей Шнуров заявил, что бросил потреблять спиртное. В личном блоге музыкант сделал заявление в стихах.

По словам артиста, он стал заложником образа алкоголика. При этом лидер группы "Ленинград" считает, что своим отказом от спирта бросает вызов не только себе, но и обществу, и в целом "ритуалу забытья". Артист не отрицает, слухи о его пристрасти к горячительному могут появляться и дальше, однако сложности его не пугают.

"Водке я отдал, что должен. Попрощавшись, я пошел. Обвинят, наверно, в фальши, Не бухать же всем на зло? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал Сергей Шнуров на своей странице в "Инстаграм".

Поклонники с пониманием восприняли желание артиста отказаться от спиртного. "Только настоящий мужчина может бросить бухать👍Уважаю вас за это", "Добро пожаловать в клуб. На самом деле это серьезный вклад в отрезвление нации: если уж Шнур перестал бухать, то и всем тоже пора", "Да уж, 20 лет назад бы услышал, не поверил", – написали в комментариях.

Напомним, несколько недель назад Сергей Шнуров влез в конфликт с Иосифом Пригожиным и Валерией. Лидер группы "Ленинград" в свойственной ему манере высмеял артистов, жалующихся на нехватку средств из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что многие из тех, кто заявляет о бедности, отдыхают в Дубае – в это время там как раз проводила отпуск исполнительница хита "Часики".