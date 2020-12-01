"Провинциально как-то": извивающуюся в кожаной юбке Лорак крепко приложили

Ани Лорак подразнила поклонников соблазнительным роликом. Певица показала зажигательный танец в сексуальном образе.



Видео певица выложила в своем инстаграм-аккаунте. 42-летняя исполнительница выбрала для съемок наряд из черной кожи. Ани Лорак облачилась в модную рубашку с крупными накладными карманами и облегающую юбку-карандаш длиной ниже колен. Образ дополнили туфли со стразами на высокой шпильке.

Ролик с танцами певицы собрал сотни восторженных комплиментов в соцсети. Однако нашлись и те, кому не понравилось, как звезда извивается на камеру. "Провинциально как-то", "Село – оно и в Африке село", "Что это было?", – высказались хейтеры.

Однако большинство комментариев оказались все же восхищенными. "Богиня!", "Шикарная женщина", "Красотка", "Королева наших сердец", – расхвалили Ани Лорак поклонники.

Напомним, в начале ноября певица спровоцировала слухи о скорой свадьбе. В личном блоге она поделилась снимком в домашнем образе. Многие обратили тогда внимание на безымянный палец звезды. На нем красовалось огромное кольцо.

Однако все вопросы поклонников остались без ответов. Напомним, после развода с турецким бизнесменом и отцом единственной дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак начала встречаться с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Пару уже давно мечтают поженить.

