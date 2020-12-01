"Нет развития": с треском провалившейся Бузовой дали под дых

Дмитрий Губерниев раскритиковал Ольгу Бузову по результатам ее выступления с фигуристом Дмитрием Соловьевым на шоу "Ледниковый период" Первого канала. Спортивный комментатор считает, что она тянет партнера назад.

Дмитрий Соловьев опубликовал в своем инстаграм-аккаунте кадры с проката, под которыми многие оставили комментарии. Он отметил, что для поющей ведущей это был особенный номер.

Однако чувственный танец пары на льду чем-то не понравился Дмитрию Губерниеву. Он посчитал, что пара на сей раз провалилась. Он едко высказался по этому поводу. "Особенный номер неудачницы проекта?! Ты классный и уверенный, но партнер тянет тебя назад, нет развития", – отметил комментатор.

Отметим, что Ольга Бузова давно привыкла к нападкам в свой адрес и в большинстве случаев не реагирует на негатив. Зато всегда благодарит тех, кто за нее болеет искренне. Звезда отметила, что по результатам зрительского голосования их с Соловьевым пара выиграла.

Ольга Бузова призналась, что это для нее и есть главная победа. Именно ради поддержки и оценок зрителей певица и готова стараться дальше. К слову, ведущая "Дома-2" не раз травмировалась на "Ледниковом периоде". Не так давно на одной из тренировок она упала лицом на лед и сильно ударилась. Но ее воле к победе можно позавидовать – 34-летняя артистка не сдается и доказывает, что освоить новые для себя навыки можно практически в любом возрасте.