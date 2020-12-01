"Удовольствие и близость": голая Ковальчук в струях воды помечтала о сексе в ванной

На этот раз звезда решила оригинально поздравить поклонников с Международным днем секса. Она выложила в своем "Инстаграм" снимок, на котором предстала полностью обнаженной. Интимные части тела Юлии Ковальчук были скрыты за запотевшим стеклом душа, а сама она стояла вполоборота в манящей изогнутой позе.
Юлия Ковальчук обратилась к своим фолловерам и призвала не обделять вниманием такую важную часть своей жизни. По словам артистки, от секса напрямую зависит человеческое здоровье.
"Секс – это продолжения жизни. Секс – это неотъемлемая часть любви. Секс – это и наше здоровье. Наша свобода, удовольствие и близость", – написала Ковальчук. (Орфография и пунктуация авторские – прим. ред.).
Блог артистки взорвался от комментариев под такой знойной публикацией. Многие поспешили сделать комплимент Юлии за ее изящную стройную фигуру. Некоторые задались вопросом, как ее муж Алексей Чумаков позволяет выкладывать такие эротичные снимки на всеобщее обозрение. У фанатов не на шутку разыгралась фантазия от увиденного.
"Ух, какая мокрая Юленька сегодня", "Игривая кошечка", "Скромница", "Охохо, Юля!!!!" – написали поклонники в комментариях.
Недавно в одном их интервью супруг Юлии Ковальчук певец Алексей Чумаков рассказал, почему не любит выставлять на всеобщее обозрение их личную жизнь.
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