Чумаков объяснил безразличие к стареющей Ковальчук после слухов о разводе

Юлии Ковальчук празднует день рождения. В своем микроблоге она призналась, что всегда волнуется в этот день и чувствует, что взрослеет или стареет.

Бывшей солистке группы "Блестящие" Юлии Ковальчук 12 ноября исполняется 38 лет. Она призналась, что всегда в день своего рождения испытывает эмоциональный стресс и со слезами на глазах принимает поздравления.

Певица грустит из-за того, что время не вернуть вспять. Но несмотря ни на что она счастлива и благодарна за все.

"Я не молодею. Когда слышишь свой возраст, то становится немного грустно", призналась певица в своем "Инстаграм".

Ковальчук добавила, что самые приятные поздравления получила от мужа, Алексея Чумакова. Из-за закрытого образа жизни пары в Сети периодически возникают слухи об их разводе. Но артист уверяет, что в семье все нормально. При этом он признался, что не любит направо и налево сообщать о своей любви к супруге. К слову, в начале октября семья отпраздновала седьмую годовщину свадьбы. А вместе пара уже 12 лет!



"Проявлять любовь надо поступками, а не на камеру", – сказал Чумаков.

Также недавно артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили еще одну важную дату – трехлетие дочери Амелии. Однако до сих пор никто из представителей прессы никогда не видел девочку. Чумаков оберегают наследницу от назойливого внимания. Семья ни разу не показывала фотографий дочки, не выводила ее на светские мероприятия.