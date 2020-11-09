"Нужно гордиться фаллическим!": Джигурда самоудовлетворился на камеру в поддержку Дзюбы

По словам артиста, он испытывает пиетет к игроку "Зенита" и надеется, что тот докажет свою силу всем, кто пытается его принизить. "Большое уважение великому футболисту Артему Дзюбе!" – заявил Никита Борисович. Актер отметил, что прекрасно понимает спортсмена, так как несколько лет назад с ним произошло нечто подобное.
"Со мной же это случилось четыре года назад, когда я разводился с Анисиной. С моего компьютера украли личные видео. Надеюсь, теперь Артем тоже будет лучше защищать свои цифровые носители", – сказал Никита Джигурда.
Артист добавил, что миру пора перестать стыдиться проявления здоровой сексуальности. "Мужчинам нужно гордиться своим фаллосом! Нельзя этого стесняться", – считает эпатажная знаменитость. По мнению Никиты Джигурды, у Артема Дзюбы должно прибавиться поклонниц после "слива" видео.
"У него там все прекрасно, все женщины после увиденного должны быть в восторге – не зря же одной из первых на защиту Артема встала Собчак! Наверняка он отправлял это видео какой-нибудь женщине, и это нормально!" – уверен актер.
Артист пожелал футболисту стойкости для того, чтобы справиться с нападками прессы и людей, которые стыдятся своего тела. "Надеюсь, у него хватит мужества преодолеть это достойно, с юмором! Плюс, как говорил великий, черный пиар отлично работает, надеюсь, это принесет ему в дальнейшем пользу", – заявил Никита Борисович.
Также на своем ютуб-канале Джигурда опубликовал видео в поддержку Артема Дзюбы. На кадрах артист лежит на кровати, держит в руках свой детородный орган, прикрытый одеялом, и совершает поступательные движения.
"Великий! Они просто завидуют тебе и твоему аппарату! Братан, ты великий!" – говорит артист.
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