Обвиненная в алкоголизме Овсиенко мечтает стать матерью

Недавно в Сети появилась информация о том, что у певицы Татьяны Овсиенко якобы появилось пристрастие к спиртному из-за конфликта с мужем Александром Меркуловым, которого она много лет ждала из колонии. прочитано 226 раз Соседи артистки, ее друзья и поклонники били тревогу – сожитель Овсиенко, бывший криминальный авторитет Александр Меркулов намеренно спаивает певицу. Говорили, что он якобы жестоко избивает ее и живет за ее счет. ПО ТЕМЕ Овсиенко удалила соцсети после слухов о побоях и алкоголизме Татьяна Николаевна Овсиенко Певица Хуже всего было то, что Татьяна Овсиенко пропала с радаров и перестала выходить на связь. Она удалила все свои соцсети, и поклонники совсем потеряли с ней контакт. Позже ошарашенная новостями Татьяна Овсиенко поспешила успокоить общественность: она никуда не пропадала, и в ее жизни все нормально. Звезду 90-х не смущает криминальное прошлое ее возлюбленного. Более того, она не отказалась бы родить от него ребенка. Овсиенко рассказала, что сейчас они с мужем стали очень набожными – молятся, ходят в церковь. При этом они понимают, что годы уже не те, поэтому думают обо всех вариантах и способах пополнения в семействе. "Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь – взять ребеночка из детского дома", – приводит слова Татьяны "Собеседник". Пока пара думает о дальнейшей жизни. В любом случае, примеров счастливого родительства в возрасте за 50 в шоу-бизнесе достаточно.

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