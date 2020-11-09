Обвиненная в алкоголизме Овсиенко мечтает стать матерью

Соседи артистки, ее друзья и поклонники били тревогу – сожитель Овсиенко, бывший криминальный авторитет Александр Меркулов намеренно спаивает певицу. Говорили, что он якобы жестоко избивает ее и живет за ее счет.
Хуже всего было то, что Татьяна Овсиенко пропала с радаров и перестала выходить на связь. Она удалила все свои соцсети, и поклонники совсем потеряли с ней контакт.
Позже ошарашенная новостями Татьяна Овсиенко поспешила успокоить общественность: она никуда не пропадала, и в ее жизни все нормально. Звезду 90-х не смущает криминальное прошлое ее возлюбленного. Более того, она не отказалась бы родить от него ребенка.
Овсиенко рассказала, что сейчас они с мужем стали очень набожными – молятся, ходят в церковь. При этом они понимают, что годы уже не те, поэтому думают обо всех вариантах и способах пополнения в семействе.
"Саша предлагал суррогатную мать, а мой сын Игорь – взять ребеночка из детского дома", – приводит слова Татьяны "Собеседник".
Пока пара думает о дальнейшей жизни. В любом случае, примеров счастливого родительства в возрасте за 50 в шоу-бизнесе достаточно.
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