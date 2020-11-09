Как тебе такое, Прилучный? Муцениеце снялась топлес на пляже

Вероятно, она решила показать Павлу Прилучному, что перестала переживать из-за развода. Артистка отдала детей бывшему мужу, а сама решила насладиться отпуском. Знаменитость отметила, что теперь каждый день гуляет по Крыму и не забывает загорать.
По словам Агаты Муцениеце, она заменила свой ежедневный бег на подъем в гору, и это дало свои плоды. Артистка теперь может похвастаться подтянутым телом. Девушка решила продемонстрировать успехи в спорте подписчикам – в личном блоге артистка опубликовала несколько соблазнительных снимков.
На первой фотографии звезда позирует перед зеркалом в одном белье. Артистка слегка изогнулась, показывая поклонникам упругие бедра и подтянутый живот. На втором кадре девушка и вовсе предстала в одних трусиках. Вместе с подругой Агата Муцениеце стоит на пляже, они держатся за руки и смотрят на закат. Из одежды на красотках только лишь плавки от купальника.
Напомним, о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало известно весной этого года. В апреле актриса сообщила поклонникам, что муж поднимает на нее руку. Официально пара рассталась в начале лета, а уже через пару недель после этого артиста заметили в компании звезды сериала "Папины дочки". Мирослава Карпович сопровождала возлюбленного в отпуске в Крыму.
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