Дзюбу пригласили сниматься в фильмах для взрослых после секс-скандала

Звезде фильмов интимного содержания очень понравился слитый в Сеть ролик с участием спортсмена. Елена Беркова даже готова вернуться в кино для взрослых, чтобы сняться в одном фильме со спортсменом.
По ее мнению, форвард мог бы сделать прекрасную карьеру в эротическом жанре. И Беркова предложила ему попробовать. Артистка уверена, что футболиста ждет множество контрактов. По ее мнению, невызов в сборную – это не серьезная потеря.
Бывшая участница шоу "Дом-2" позвала Артема Дзюбу на выступление в свою школу секса, которая открывается в декабре. Беркова считает, что нападающий "Зенита" может дать лекцию и рассказать студентам о том, как раскрепоститься. Кроме того, его можно задействовать и как актера.
Порно-звезда также предложила Артему Дзюбе заняться сексом на публике. Беркова полагает, что спортсмен тяготеет к чему-то широкому, общественному. "Вперед, к новым свершениям, немножко неожиданным, но это не менее круто!" – посоветовала Елена Беркова футболисту.
Напомним, ранее оскандалившийся Артем Дзюба записал видеообращение к болельщикам. Он признал, что виноват и поблагодарил тех, кто поддержал его в трудную минуту. Кроме того, спортсмен напомнил, что все люди – не без греха, и у каждого есть свои слабости. Среди тех, кто высказал слова поддержки форварду – Андрей Малахов, Ксения Собчак, Татьяна Буланова, Михаил Боярский и другие.
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