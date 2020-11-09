Стало известно о героическом поступке партнера Кудрявцевой перед гибелью

По словам общественного инспектора по безопасности полетов Кирилла Кондратенко, телеведущий уводил самолет от жилых домов и трассы. Александр Колтовой сделал разворот на 80-90 градусов, из-за которого судно потеряло скорость. Звезда НТВ знала, что идет на риск.
Кондратенко подчеркнул, что Колтовой, решись он садиться прямо, имел шанс на спасение. Приземлившись в частном секторе, пилот и пассажир самолета с большой вероятностью выжили бы, между тем в опасности оказались бы другие люди.
"Поэтому как летчик я могу сказать, что погибший пилот совершил поступок", – сказал инспектор.
Эксперт добавил, что телеведущий был обязан проверить техническое состояние борта непосредственно перед вылетом. Все самолеты малой авиации периодически проходят проверку в сервисе. К эксплуатации крылатые машины допускаются только после получения соответствующих документов об исправности всех систем.
Напомним, ведущий шоу "Звезды сошлись" и "ДНК" на НТВ Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете в Подмосковье. Партнер Леры Кудрявцевой был за штурвалом. Вместе со знаменитостью погибла пассажирка. По некоторым данным, трагедия произошла из-за отказа двигателя.
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