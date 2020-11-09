"Держись!": Малахов слил постельное фото после скандала с Дзюбой

Шоумен снял селфи в кровати с обнаженной грудью. "Постель в отеле – это не футбольное поле! Дзюба – лучший! Держись!" – высказался он в своем инстаграм-аккаунте. Так Андрей Малахов отреагировал на травлю Артема Дзюбы после его интимного видео.
Фолловеры живо отреагировали на откровенную публикацию Малахова. "Одеяло лишнее. Нужно флешмоб в поддержку Дзюбы", "Панин вошел в чат", "Правильно! Поддержка Артему сейчас очень нужна", "Малахов, не шути, а то придет к тебе на программу – руку придется жать", – прокомментировали пост ведущего подписчики.
Отметим, ранее в поддержку Артема Дзюбы выступили Ксения Собчак, Татьяна Буланова, Михаил Боярский и многие другие знаменитости. При этом многие россияне осуждают форварда за интимное видео.
Напомним, капитан сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в центре скандала из-за шокирующего ролика. В его личном блоге в соцсети появилось интимное видео. По словам близкого к спортсмену источника, перед публикацией аккаунт спортсмена взломали. После нападок хейтеров Артем Дзюба закрыл свою страницу.
Из-за скандальных кадров тренер сборной страны Станислав Черчесов принял решение не вызывать капитана на ближайшие матчи. Он отметил, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной.
Примечательно, что это не первый секс-скандал, в центре которого оказывается Артем Дзюба. Нападающий "Зенита" привлек внимание летом этого года. Тогда после победы в Чемпионате России он и партнер по команде Сердар Азмун в шутку сымитировали интимные движения в мужской раздевалке. Тогда все закончилось лишь шутками в комментариях, теперь же дело приобрело серьезный поворот.
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