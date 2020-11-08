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За семью печатями: Как живет онкобольная Заворотнюк

За семью печатями: Как живет онкобольная Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/ www.globallookpress.com
О здоровье онкобольной артистки заботится ее семья. Анастасия Заворотнюк живет дома, соблюдая определенные правила и меры безопасности.
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" покинула больницу и борется со страшным недугом у себя дома. Анастасия Заворотнюк периодически посещает процедуры в столичной клинике, а в остальное время не покидает уютное жилище в подмосковном поселке Крекшино. За актрисой всегда присматривает кто-то из близких родственников, одну ее никогда не оставляют.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Дружная семья знаменитости не готова показывать внешний вид артистки посторонним людям. Муж звезды Петр Чернышев, ее мать и дети скрывают звезду от любопытных глаз. На свежем воздухе Анастасия прогуливается, но только на участке загородного дома, который обнесен высоким забором. Когда возникает необходимость отправиться в клинику, Заворотнюк передвигается на автомобиле. Водитель паркуется таким образом, что при посадке в салон знаменитость никто не видит.

Знакомых в дом актрисы не пускают, гостей там никто не ждет. Поскольку организм женщины ослаблен, родные берегут ее от всех возможных вирусов, которыми люди могут заражаться. Малышка Мила помогает звездной матери восстанавливать здоровье, принося ей положительные эмоции. Фигурист Петр Чернышев проводит рядом с Анастасией Заворотнюк все свободное время, покидая супругу только по работе.

Автор: 8 ноября 2020, 17:42 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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