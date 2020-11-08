"Бесы его рукой водят": Шнуров обласкал онаниста Дзюбу

Лидер группы "Ленинград" любит удивлять фанатов грубой сатирической поэзией в отношении знаменитостей. На этот раз он не смог не обратить внимание на видео с онанирующим Артемом Дзюбой, которое стало сенсацией в Сети. Ролик с удовлетворяющим себя капитаном сборной России по футболу вдохновил певца на создание нового творческого произведения, которое он разместил в инстаграм-канале.
В дополнение к своему поэтическому тексту артист добавил кадр с Артемом Дзюбой во время рукоблудия. Почти в каждой строчке стихотворения Сергея Шнурова присутствует нецензурная лексика, которую артист использует для усиления экспрессии.
"Наши футболисты рвут всех в клочья
Капитан у нас конечено лих!
Коль не *** так хоть ****,
Так чтоб стыдно не было за них",
– так выглядит заключительная часть произведения Сергея Шнурова.
Поклонники музыканта оставили комментарии к его публикации. Некоторые фанаты певца не поняли, с чем связано новое творение кумира, но другие пользователи Сети отзывчиво объяснили им обстоятельства. "Шнур бесстрашный и бессмертный!", "Игра рукой в одни ворота", "Ну, ногами не работают, так хоть руки при деле", "Бесы его рукой водят", – выразились подписчики инстаграм-канала Сергея Шнурова.
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