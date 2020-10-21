Шнуров обнародовал интимное фото с женой: Утро начинаю флиртом

Сергей Шнуров трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы. Музыкант посвятил стихотворение любимой женщине.

Накануне Шнуров выложил в "Инстаграм" интимный снимок: на кадре запечатлено, как музыкант нежно целует возлюбленную в губы. Пара позировала на берегу моря.

Под фотографией Сергей оставил строки: "Я на бумаге напишу, Люблю! Фломастером со спиртом. Тебя своею я нарек. Всем правилам на... поперек. Я утро начинаю флиртом, С тобой, моя Любимая (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред)".

Многие пользователи Сети поздравили супругов с событием. Однако некоторые все-таки выразили скептицизм по поводу прочности этого союза. Они припомнили, что у основателя группы "Ленинград" позади множество романов, поэтому этот, по мнению народа, тоже не продлится долго. "Очередная самая любимая", "Опять молодуху зажал", – написали фолловеры.

Напомним, в 2018 году Шнуров женился на дочери уральского бизнесмена Валерия Абрамова Ольге. До этого Сергей восемь лет состоял в отношениях с Еленой (Матильдой) Мозговой.

Первой женой музыканта была Мария Исмагилова, которая родила ему дочь Серафиму. Вторая супруга Шнурова – Светлана Костицына. Она подарила артисту сына Аполлона.