Чурикова подвергла себя опасности в день рождения

Кто бы мог подумать, что тепличная телезвезда, привыкшая к постоянному отдыху в Ницце и Каннах, решится в честь 42-летия изведать дно самой северной точки. Если верить словам Чуриковой, суровая красота и потрясающее изобилие подводного мира переворачивают представление о том, как выглядит дайвинг на Кольском полуострове на самом деле.
Праздничный наряд Яны выглядел весьма сдержанно: толстенный неопрен и 14 килограммов грузов. Возможно, планируя поездку по случаю дня рождения, телеведущая рассчитывала на теплое море и южную природу.
Однако бушующая пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и Чурикова оказалась на другом краю России. По словам звезды, с возрастом любой человек начинает ценить возможности. Так и зарождаются подобные нестандартные желания.
"Отчет с дня рождения крейзи рашен дайвера готов. Я на море! На Баренцевом. Летом, даст Бог, вернусь понырять с баллоном", – настойчиво заявила Чурикова.
Яна добавила, что опасное погружение удалось совместить с приятной вылазкой за морскими деликатесами. Похоже, что мужская часть семьи телеведущей достойно справилась с задачей и обеспечила именинницу праздничным ужином.
Многочисленная аудитория мгновенно принялась поздравлять теледиву. Нашлись и те, кто мягко намекнул на почтенный возраст Чуриковой. Мол Яне стоило бы поберечься, ведь уже не такая молодая.
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