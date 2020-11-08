Чурикова подвергла себя опасности в день рождения

Свой день рождения Яна Чурикова провела в одной из частей Северного Ледовитого океана. Телеведущая умудрилась заняться суровым заполярным фридайвингом, не выезжая за пределы страны.

Кто бы мог подумать, что тепличная телезвезда, привыкшая к постоянному отдыху в Ницце и Каннах, решится в честь 42-летия изведать дно самой северной точки. Если верить словам Чуриковой, суровая красота и потрясающее изобилие подводного мира переворачивают представление о том, как выглядит дайвинг на Кольском полуострове на самом деле.

Праздничный наряд Яны выглядел весьма сдержанно: толстенный неопрен и 14 килограммов грузов. Возможно, планируя поездку по случаю дня рождения, телеведущая рассчитывала на теплое море и южную природу.

Однако бушующая пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и Чурикова оказалась на другом краю России. По словам звезды, с возрастом любой человек начинает ценить возможности. Так и зарождаются подобные нестандартные желания.

"Отчет с дня рождения крейзи рашен дайвера готов. Я на море! На Баренцевом. Летом, даст Бог, вернусь понырять с баллоном", – настойчиво заявила Чурикова.

Яна добавила, что опасное погружение удалось совместить с приятной вылазкой за морскими деликатесами. Похоже, что мужская часть семьи телеведущей достойно справилась с задачей и обеспечила именинницу праздничным ужином.

Многочисленная аудитория мгновенно принялась поздравлять теледиву. Нашлись и те, кто мягко намекнул на почтенный возраст Чуриковой. Мол Яне стоило бы поберечься, ведь уже не такая молодая.