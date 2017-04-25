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Апрель 25, 2017
просмотры: 123

Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе

567

24 апреля на сцене Государственного Театра Наций состоялся предпремьерный показ спектакля "Аудиенция" в постановке режиссера Глеба Панфилова. Главную роль – Елизавету II – блистательно сыграла его многолетняя муза и супруга, актриса Инна Чурикова. Перед спектаклем прошла презентация, гостем которой стал продюсер английской версии постановки по пьесе Питера Моргана "Аудиенция" Мэтью Бейм Шоу. российская артистка предстала перед продюсером во всей красе – с модной укладкой и в стильном фиолетовом с золотом платье.

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