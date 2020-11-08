Богомолов выставил на всеобщее обозрение мокрый зад Собчак

Знаменитость возмутила народ демонстрацией пятой точки. Ксения Собчак решила обнародовать ягодицы в мокрых трусах.

Скандальная блондинка отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с супругом Константином Богомоловым. Звездная пара остановилась в элитном отеле Дубая. Ксения Собчак решила показать, как проходят ее пляжные развлечения, и разместила в инстаграм-канале фото своего зада.

На снимке Константин Богомолов стоит в водах Персидского залива и держит на руках жену, которая выпячивает пятую точку ближе к камере. На Ксении Собчак надеты солнечная шляпа и мокрое бело-голубое бикини. "Пока, Россия! Пока Европа!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – Прим. ред.), – добавила светская львица к странному снимку.

Подписчики Ксении Собчак по-разному отнеслись к публикации телеведущей. Поклонники журналистки посмеялись над фотографией и пожелали влюбленным приятного отдыха. Но хейтеры экс-кандидата в президенты тоже выразили свою позицию по отношению к посту знаменитости. "Надеюсь, больше не вернёшься!", "Тот случай когда место которое срет, гораздо красивее того, которое ест! Хотя из обоих мест выходит говно", – написали пользователи Сети.

Напомним, что звездная блондинка отреагировала на снимок мужа в постели с Федором Бондарчуком. Ксения Собчак призналась, что обожает режиссера, но не понимает, почему ее супруг разделил с ним кровать.